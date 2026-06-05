Sénégal: Djirèye Clotilde Coly inscrit son action dans la continuité des réformes en cours

Dakar — La nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a dit inscrire son action dans la continuité des réformes engagées par sa prédécesseure Khady Diène Gaye, en mettant l'accent sur la jeunesse, l'emploi, les infrastructures sportives et la préparation des grandes échéances internationales à venir.

"Nous nous inscrivons dès à présent dans la continuité, parce que l'État est une continuité", a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de passation de service tenue dans les locaux du ministère, jeudi, en présence de fonctionnaires et agents du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les responsables des différentes fédérations sportives, des organisations de jeunesse et plusieurs acteurs du mouvement sportif ont également pris part à la cérémonie.

La nouvelle ministre a indiqué que sa feuille de route sera articulée autour des orientations définies par le chef de l'État, à travers le plan de transformation nationale, avec une attention particulière accordée à la jeunesse sénégalaise, "principale richesse du pays". "Nous travaillerons d'arrache-pied sur la continuité pour améliorer les dispositifs de formation des jeunes, les dispositifs de création d'emplois et de promotion de l'entrepreneuriat", a-t-elle déclaré.

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Selon Djirèye Clotilde Coly, ces efforts devront toutefois être accompagnés de "civisme, d'amour du pays et de discipline". Abordant le volet sportif, Mme Coly a salué les performances récentes des sélections nationales, notamment le sacre de l'équipe nationale de football des moins de 17 ans Elle a réaffirmé l'ambition de l'État de créer des conditions favorables à l'émergence de nouveaux talents dans toutes les disciplines. "Quand je parle du sport, je parle de tous les sports", a insisté la nouvelle ministre, citant également la lutte comme un levier de promotion du tourisme sportif.

Elle a aussi insisté sur les enjeux liés aux prochaines échéances internationales, notamment la Coupe du monde 2026 et les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, dont les infrastructures et les préparatifs sont suivis "avec urgence, détermination et méthode". Djirèye Clotilde Coly a par ailleurs plaidé pour une meilleure prise en compte du volet sport-santé, en le présentant comme un outil de prévention contre certaines maladies comme l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires.

"Notre action sera conduite dans l'écoute attentive, la transparence, l'efficacité et la culture du résultat", a-t-elle assuré, avant d'inviter les jeunes à devenir "acteurs de leur destin" et à participer à la construction du Sénégal. Prenant la parole auparavant, la ministre sortante Khady Diène Gaye a dressé le bilan de ses deux années de gestion marquées, selon elle, par une "véritable rampe de transformation" du secteur.

Elle a notamment cité l'adoption du nouveau Code du sport, la relance du championnat scolaire, la réforme de la lutte avec la création d'une fédération nationale, la construction de 25 infrastructures sportives de proximité et le lancement d'une chaîne de télévision sportive de concert avec la Radio Télévision Sénégalaise (RTS).

Mme Gaye a également mis en avant les performances sportives enregistrées durant son passage à la tête du ministère des Sports, évoquant "des centaines de médailles" remportées par les athlètes sénégalais dans plusieurs disciplines, sans compter les titres continentaux obtenus en football, beach soccer et dans les catégories jeunes. Elle a souligné les efforts consentis pour préparer les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, avec notamment l'élaboration d'un plan de préparation des athlètes et l'inscription d'un milliard de francs CFA dans les budgets 2025 et 2026 pour accompagner cette préparation.

La ministre sortante a aussi insisté sur les réformes engagées en matière de gouvernance et de transparence, citant la généralisation des paiements par virement bancaire pour les missions et déplacements des délégations sportives. S'adressant à sa successeure, Khady Diène Gaye a évoqué les défis d'un secteur "très masculin" et marqué, selon elle, par des "lobbies" et des intérêts divergents, tout en l'exhortant à poursuivre les réformes et le renouvellement des instances sportives.

"Je ne fais pas mes adieux à ce département ministériel", a-t-elle déclaré, réaffirmant son engagement à accompagner le secteur du sport et de la jeunesse en tant que "haut cadre" du département. "Le Sénégal est sur la piste. Il faut courir", a lancé Mme Gaye à l'endroit des jeunes, avant de souhaiter plein succès à sa successeure dans la conduite des projets liés à la jeunesse et au sport.