Sénégal: Fillière riz - Des moissonneuses-batteuses mobilisées à Bow pour favoriser une bonne récolte

La SAED, société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), a mis jeudi trois moissonneuses-batteuses à la disposition des producteurs du casier rizicole de Bow, dans le département de Kanel (nord), en vue de favoriser un bon déroulement des recoltes.

"Nous avions tenu il y a quelques semaines un forum des prestataires pour voir comment on peut appuyer en termes de matériel les agriculteurs. C'est dans ce sens que nous sommes ici pour mobiliser des moissonneuses-batteuses pour accompagner très rapidement le casier en cette période de récolte et entamer l'hivernage", a dit Moussa Mbodj, délégué général adjoint de la SAED à Matam. Il s'exprimait lors d'une visite de suivi au casier de Bow, dans la commune de Ouro Sidy, pour lancer le démarrage des récoltes de riz de la campagne de contre-saison chaude, en compagnie des membres de l'interprofession riz de la région.

Selon lui, c'est une manière d'aider les acteurs de la filière riz, comme cela a été fait lors de la dernière campagne, sur instructions du délégué régional de la SAED de Matam. Il a laissé entendre que cet appui entre dans le cadre d'un accompagnement de la SAED visant à donner une impulsion à la dynamique enclenchée par les riziculteurs depuis le démarrage des activités dans le casier de Bow. Face aux interpellations des acteurs, Moussa Mbodj a souligné la nécessité de procéder à l'extension de ce casier de plus 300 hectares créé depuis deux ans.

"L'impact de ce casier est réel. On voit que les gens parviennent à beaucoup produire et à vendre, ce qui fait que la demande devient de plus en plus forte. Il va falloir faire des extensions pour pousser les jeunes à rester et travailler la terre. Le potentiel est là. Nous pensons que l'État va oeuvrer dans ce sens", a déclaré M. Mbodj. A l'en croire, l'extension de ce casier agricole situé dans une zone marquée par le départ de plusieurs jeunes vers l'Europe, pourrait entraver ce phénomène et permettre aux acteurs de "produire plus et mieux".

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Cela devrait ainsi ainsi contribuer, d'après lui, à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Pour cette campagne, la SAED, par la voix de M. Mbodj, dit "tirer un bilan satisfaisant par rapport au démarrage des récoltes", ajoutant que les producteurs espèrent renouer avec les performances de l'année dernière avec des rendements de 7 tonnes en moyenne à la fin de la récolte.