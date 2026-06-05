Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 05 juin 2026

revue de presse

Mali : Le régime offre 3 millions d'euros pour capturer le chef du JNIM

Le gouvernement malien a annoncé jeudi une récompense record de deux milliards de francs CFA pour toute information permettant l'arrestation ou la neutralisation d'Iyad Ag Ghaly, chef du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda. Cette décision intervient dans un contexte de forte dégradation de la situation sécuritaire.

Dans un communiqué diffusé à la télévision nationale, les autorités maliennes ont promis une récompense de deux milliards de francs CFA, soit environ trois millions d'euros, pour toute information jugée fiable et exploitable concernant Iyad Ag Ghaly.

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Ancien chef rebelle touareg devenu dirigeant du JNIM, il est considéré comme l'un des principaux responsables de l'insurrection jihadiste qui frappe le Sahel depuis plus d'une décennie. Il est visé par des sanctions de l'ONU, recherché par les États-Unis et sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. (Source Africa Radio)

Guinée: Le prix Mohamed Maïga attribué au journaliste Habib Marouane Camara enlevé fin 2024

Le journaliste guinéen Habib Marouane Camara a été enlevé le 3 décembre 2024. Depuis, ses parents et ses proches sont sans nouvelle. Habib Marouane Karama fait partie cette année des journalistes d'investigation qui ont reçu le prix Mohamed Maïga, décerné par l'association Mohamed Maïga, en collaboration avec Reporters sans frontières (RSF).

L'objectif visé de l'attribution du prix Mohamed Maïga au journaliste Habib Marouane Karama est de récompenser l'engagement du journaliste et de montrer que le combat pour sa libération continue. C'est ce qu'indique Jeanne Lagarde, en charge du plaidoyer Afrique subsaharienne chez RSF. Elle est au micro de la rédaction de RFI Fulfulde et Mandenkan. (Source RFI)

Xénophobie en Afrique du Sud : Ramaphosa joue la carte diplomatique après la fuite de milliers de migrants

Face à la vague de violences anti-immigrés qui secoue l’Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé le déploiement d’émissaires à travers le continent et au delà. Une offensive diplomatique d’urgence, destinée à contenir la colère croissante de plusieurs gouvernements africains, alors que le Malawi, le Mozambique et le Ghana ont déjà commencé à rapatrier leurs ressortissants.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue kényan William Ruto à Pretoria, Ramaphosa a confirmé que des envoyés seraient dépêchés « non seulement sur le continent, mais aussi dans le reste du monde ». L’objectif : coordonner une réponse multilatérale à la question migratoire, que le président sud-africain juge trop complexe pour être traitée au niveau national seul. (Source Africapresse)

RDC : Mobilisation en demi-teinte pour la journée « ville morte » contre la réforme constitutionnelle

En République démocratique du Congo, l’appel de l’opposition à une journée « ville morte », mercredi 3 juin, a donné des résultats contrastés. Kinshasa a tourné au ralenti, tandis que plusieurs grandes villes du pays ont poursuivi leurs activités presque normalement. La Coalition Article 64 y voit malgré tout la première étape d’une série d’actions contre le projet de révision constitutionnelle.

La question de la révision constitutionnelle reste hautement sensible en RDC. À l’appel de la Coalition Article 64 (C64), qui regroupe plusieurs figures de l’opposition, cette journée de contestation visait à dénoncer le projet de réforme de la Loi fondamentale, et plus particulièrement la proposition de loi Ngondankoy sur l’organisation du référendum. (Source Afrik.com)

Gabon : L’épreuve de vérité de l’audit de la dette avant la signature avec le FMI

Alors que les analystes s’attendaient à la conclusion rapide d’un accord financier entre le Gabon et le Fonds monétaire international (FMI) au printemps 2026, Libreville a choisi de temporiser.

L’annonce a surpris les marchés d’Afrique centrale : les négociations n’ont pas échoué, mais le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a délibérément choisi de lever le pied. Son objectif ? Obtenir une transparence totale sur les chiffres avant d’engager son pays dans un nouveau programme d’ajustement.

Loin de l’image d’un État soumis aux injonctions traditionnelles de l’institution de Bretton Wood, la présidence gabonaise entend dicter ses conditions. Lors de sa récente intervention, le chef de l’État a, lors d’un entretien accordé à la chaîne d’information en continue France 24, tenu à dissiper les doutes quant à sa volonté de coopérer avec le FMI. (Source GabonMediaTime)

Somalie : L'ex-président Sharif Cheikh Ahmed dénonce les ''intimidations du pouvoir'

Les Somaliens se disent terrifiés par l’escalade de la violence dans la capitale Mogadiscio. Les forces gouvernementale et l’opposition ayant déterré la hache de guerre dans la nuit de mercredi à jeudi.

Au centre de ce regain de tension, la mobilisation de l’opposition contre la volonté présumée du président Hassan Sheikh Mohamud de prolonger son mandat.

Des habitants ont fait état de tirs nourris et d’explosions alors que des combats éclataient dans plusieurs quartiers mercredi. (Source Africanews)

Sénégal: Médiation financière - Plus de 7 milliards recouvrés en 17 ans

L'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) a enregistré près de 5 000 réclamations en dix-sept ans d'existence et permis la récupération de plus de 7 milliards de francs CFA au profit des usagers, avec un taux de résolution de 90 %, a indiqué jeudi à Dakar Amadou Kane Diallo, coordonnateur des Assises de la médiation et de l'éducation financières.

S'exprimant en marge de l'ouverture des premières Assises de la médiation et de l'éducation financières, il a souligné que ces résultats témoignent de l'efficacité de ce mécanisme gratuit de règlement amiable des différends entre usagers et institutions financières, tout en regrettant sa faible notoriété auprès du grand public. (Source Le Soleil)

Système financier : Les superviseurs bancaires africains en conférence annuelle à Yaoundé

La capitale camerounaise, Yaoundé, accueille les 4 et 5 juin la conférence et la réunion annuelle de la Communauté des superviseurs bancaires africains (CSBA), un rendez-vous continental de dialogue, de concertation et de coopération en matière de supervision bancaire, de stabilité financière et de régulation prudentielle.

Organisée conjointement par la CSBA, le Groupe technique de l’Association des banques centrales africaines (ABCA) et l’Institut de stabilité financière de la Banque des règlements internationaux, avec l’appui institutionnel de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac), la conférence constitue un cadre d’échange sur les défis émergents de la supervision bancaire. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Amical: Victoire historique de la RCI face à la France (2-1)

Coup de tonnerre sur la planète football. Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont signé un exploit retentissant ce jeudi 4 juin 2026 en s’imposant (2-1) face aux Bleus, en France, lors d’un match amical de préparation de haut vol, à sept jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

La première période a pourtant été largement à l’avantage des Français, plus percutants et dominateurs dans le jeu. Les efforts des tricolores ont fini par payer juste avant la pause grâce à un coup de génie individuel de l’attaquant français Rayan Cherki à la 45e minute (1-0). (Source Apanews)

Au Niger, 49 personnes meurent de soif après la panne de leur camion

Les ressortissants nigériens « privés d’eau et incapables de réparer le véhicule » se sont retrouvés piégés dans le désert à l’ouest d’Assamakka. Deux personnes ont survécu ayant parcouru plus de cinquante kilomètres avant d’atteindre une mare « puis de rejoindre Assamakka où ils ont pu donner l’alerte ».

Quarante-neuf ressortissants nigériens sont « morts de soif dans une zone reculée située à plus de 80 kilomètres à l’ouest d’Assamakka (Niger) », a déclaré, jeudi 4 juin, sur Facebook, le gouvernorat d’Agadez, qui administre cette zone, précisant que les voyageurs rentraient du Mali pour célébrer la fête de l’Aïd. (Source Le Monde Afrique)