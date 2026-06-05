Sénégal: Diourbel - Les acteurs agricoles réfléchissent aux défis de la prochaine campagne agricole

Diourbel — Les acteurs agricoles du département de Diourbel (centre) ont examiné les défis à relever pour assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027, notamment en ce qui concerne l'accès aux intrants agricoles, jeudi, lors d'une réunion présidée par le préfet Abdou Khadir Diop.

Au cours de cette rencontre portant sur les préparatifs de la prochaine campagne agricole, le chef de l'exécutif départemental s'est félicité des progrès enregistrés dans la distribution des intrants, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les efforts pour améliorer les rendements agricoles. M. Diop a insisté sur le renforcement de la mécanisation de l'agriculture, afin de mieux accompagner les producteurs. Il a rappelé que la mise à disposition du matériel agricole avait connu certaines lenteurs lors de la campagne précédente.

Au cours des échanges, les participants ont notamment mis l'accent sur la nécessité d'accompagner les producteurs dans la reconstitution du capital semencier et de promouvoir la création de coopératives communautaires. Le préfet a assuré que des visites de terrain seront organisées durant la prochaine campagne, afin de faciliter la remontée des informations et le suivi des activités agricoles. Il a également annoncé que la distribution des intrants agricoles va démarrer dans les prochains jours.

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Abdou Khadir Diop a, par ailleurs, invité les présidents de commissions à exprimer suffisamment tôt les besoins de leurs localités respectives, afin de permettre aux autorités de mieux porter le plaidoyer pour une augmentation des dotations en semences et autres intrants agricoles dans le département.

Le chef du Service départemental du développement rural (SDDR) de Diourbel, Baidy Diallo, a présenté, à cette occasion, le bilan de la campagne 2025-2026. Selon lui, 16.386 tonnes d'arachide ont été produites dans le département, contre 1.863 tonnes de niébé. Concernant les céréales, il a fait état d'une production de 20.180 tonnes de mil et de 292 tonnes de sorgho. M. Diallo a toutefois déploré la faiblesse de la production semencière dans le département de Diourbel, estimant qu'un effort particulier devra être consenti pour renforcer ce maillon essentiel de la production agricole.