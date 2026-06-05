Sénégal: HEC Paris et le Groupe Supdeco lancent une classe préparatoire d'excellence à Dakar

Dakar — Le Groupe Supdeco Dakar et HEC Paris ont annoncé le lancement d'une Classe préparatoire d'excellence à Dakar, à la faveur d'un partenariat académique destiné à faciliter l'accès des étudiants africains au programme prestigieux de "Master in Management" - Grande École de l'établissement français.

La convention scellant cette collaboration vise à renforcer les opportunités offertes aux talents africains souhaitant intégrer l'une des écoles de management les plus réputées au monde, selon un communiqué transmis jeudi à l'APS. La Classe préparatoire d'excellence HEC-Supdeco se présente comme un parcours sélectif et intensif conçu pour préparer les étudiants aux procédures internationales d'admission parallèle de HEC Paris.

Le dispositif est adossé au programme PACT Afrique, une initiative d'égalité des chances lancée par HEC Paris en 2019 avec l'appui de la Fondation HEC, en vue d'accompagner les étudiants africains à fort potentiel dans leur parcours vers les formations d'excellence.

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"Dans un contexte de profondes transformations - démographiques, technologiques, financières, entrepreneuriales et institutionnelles - la formation des futurs décideurs constitue un levier stratégique. En façonnant des profils agiles, capables de naviguer entre plusieurs environnements et marchés, HEC Paris et Supdeco Dakar font de l'excellence académique un moteur de mobilité, de leadership et de transformation durable pour le continent" indique le texte

Déployé au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon et au Bénin, le programme PACT Afrique vise à lever les obstacles qui freinent encore l'accès des étudiants africains aux grandes écoles, notamment le déficit d'information, l'autocensure ou les contraintes financières. Le programme a déjà enregistré plus de 2.800 candidatures et permis l'accompagnement de près de 580 étudiants, dont 110 sont actuellement en formation. Selon le communiqué, 120 bénéficiaires ont intégré HEC Paris ou d'autres établissements d'enseignement supérieur de premier plan.

Les deux institutions affirment partager la même vision d'une Afrique considérée non seulement comme un réservoir de talents, mais également comme un pôle mondial d'innovation, d'entrepreneuriat et de leadership. L'objectif est de doter davantage d'étudiants africains à fort potentiel des outils académiques, méthodologiques et professionnels indispensables pour réussir les processus d'admission internationaux les plus sélectifs" souligne le texte.

Cité dans le communiqué, le directeur général du Groupe Supdeco Dakar, Abdoul Aziz Sy, estime que "les talents africains ont toute leur place dans les meilleures institutions mondiales". "La qualité de nos diplômés en est la preuve. Ils intègrent aujourd'hui des écoles parmi les plus sélectives de la planète", a-t-il déclaré.

Le directeur des Affaires internationales de HEC Paris, Philippe Oster, a pour sa part rappelé que "l'excellence académique ne doit pas être limitée par l'accès à l'information ou aux ressources". "PACT Afrique repose sur cette conviction forte (...). Cette dynamique est essentielle pour faire émerger des leaders capables de conjuguer excellence, impact local et vision globale", a-t-il ajouté.