Sénégal: Une communion nationale pour le lancement des festivités du centenaire de Me Abdoulaye Wade

Dakar — Plusieurs personnalités sénégalaises, dont des hommes politiques, des diplomates, guides religieux et anciens collaborateurs ont honoré de leur présence la cérémonie officielle ayant marqué, jeudi, à Dakar, la commémoration du centenaire de l'ancien président Abdoulaye Wade, "le bâtisseur", grand patriote et panafricaniste.

"Monsieur le Président, vous resterez dans la mémoire des hommes comme un bâtisseur. Bâtisseur d'institutions, bâtisseur de mosquées, bâtisseur des rêves panafricains mais aussi bâtisseur de routes et de ponts, mais surtout bâtisseur de ponts entre le temporel et le spirituel", a déclaré Ahmadou Mbackiyou Faye, représentant du khalife général des Mourides à Dakar. Il a salué, au nom de la communauté mouride, le rôle déterminant joué par l'ancien président dans l'expansion de la ville de Touba, capitale du mouridisme, l'une des principales confréries musulmanes sénégalaises.

"Wade a joué un rôle de rupture en faisant passer l'assiette foncière officielle de la cité à 30 mille hectares dès janvier 2002. [Ainsi] Touba est passée d'un hameau forestier à la deuxième plus grande agglomération du Sénégal", a-t-il relevé. A sa suite, les organisations de la société civile, notamment celles féminines, ont exprimé leur gratitude à l'endroit de Me Abdoulaye Wade, présenté comme "un bâtisseur des droits" pour l'émancipation civique, politique et sociale des femmes.

"Me Abdoulaye Wade a cru, avec une conviction que les années n'ont fait que raffermir, que la démocratie sénégalaise ne saurait être véritablement accomplie tant que les femmes qui représentent la moitié de la population n'y tiendrait pas toute leur place", a déclaré Seynabou Mbaye, du Conseil sénégalais des femmes. Selon Mme Mbaye, cette conviction profonde a été traduite "en actes législatifs" par Abdoulaye Wade, à travers de mesures "historiques" de promotion de femmes à des postes de responsabilité.

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Le Sénégal, sous Abdoulaye Wade, s'est aussi conformé à de nombreux engagements internationaux concernant la promotion des femmes, a-t-elle indiqué. Elle a cité la loi sur la parité absolue, "une révolution démocratique sans précédent". "Ce texte de portée historique constitue sans conteste l'une des législations les plus avant-gardistes adoptées en Afrique et dans le monde en matière de représentation politique des femmes, a-t-elle avancé. Cette loi "n'est pas le fruit exclusif d'une initiative du pouvoir exécutif mais procède d'un dialogue exemplaire entre l'Etat sénégalais et la société civile féminine sénégalaise", a-t-elle relevé.

Seynabou Mbaye a par ailleurs invité l'actuel chef d'Etat, Bassirou Diomaye Faye, à "ne pas faire moins" que le Président Abdoulaye Wade. Elle l'a plutôt invité à consolider l'héritage de ce dernier, à l'assumer et à "l'approfondir pour renforcer notre démocratie". Sur ce sujet, le mouvement social féminin sénégalais tend la main au chef de l'Etat pour la poursuite du dialogue avec les organisations de la société civile qui demeurent également des démembrements de l'Etat, a-t-elle indiqué.

Sidi Tiemoko Touré, vice-président de l'Internationale libérale, a également exprimé sa profonde admiration pour un homme dont l'anniversaire représente "un siècle de courage, d'engagement et de fidélité à l'idée d'une Afrique digne, libre et respecté". "Abdoulaye Wade a passé vingt-six années à promouvoir le libéralisme politique afin de semer les graines de l'exemplaire démocratie sénégalaise qui a enfin transformé structurellement le Sénégal à l'aune de la gouvernance économique libérale", a-t-il déclaré.

Selon M. Touré, Abdoulaye Wade appartient à cette catégorie de dirigeant dont l'influence dépasse les frontières de la nation qu'elle dirige. "Tout en servant le Sénégal avec passion, il n'a jamais cessé de penser à l'Afrique. L'Afrique qui a été matérialisée dans une ambition collective née sous le vocable du NEPAD. Voici ce que l'histoire retiendra du président Abdoulaye : c'est un homme d'Etat, un bâtisseur, un démocrate, un panafricaniste libéral convaincu", a-t-il dit.

M. Touré a rappelé les "relations singulières" entre Wade et le président Alassane Ouattara et son "implication volontariste, personnelle" pour la résolution pacifique de la crise post-électorale ivoirienne lors de ses années au pouvoir. Portant la voix de la famille, Sindiély Wade, fille de l'ancien président, a raconté son père, un homme "profondément attaché aux autres", qui "aime son pays avec passion". Elle considère que "tout au long de son parcours, malgré les épreuves, les combats et les responsabilités, il a conservé une confiance inébranlable dans l'homme et dans l'avenir".

"Mon frère, ma mère et moi avons vécu auprès d'un homme dont la vie appartenait en partie à la nation. Nous avons souvent partagé sa présence avec le Sénégal, ses préoccupations avec celles de millions de compatriotes. Nous savions que cet engagement faisait partie de lui", a-t-elle rappelé. Sindiély Wade a parlé de Abdoulaye Wade dans l'intimité familiale, en s'attardant sur un père "exigeant mais attentif".

Outre le film portrait d'Abdoulaye Wade retraçant la vie de combat d'un homme visionnaire et ses réalisations, un clip de Youssou Ndour en hommage et deux vidéos témoignages ont été également projetées lors de cette cérémonie de lancement. Le président ivoirien Alassane Ouattara et d'anciens collègues chefs d'Etat de Me Wade tels qu'Olusegun Obansanjo du Nigeria et Felix Tshisekedi, actuel président de la République démocratique du Congo (RDC) ont apporté des témoignages sur le rôle qu'il a joué dans la gestion des conflits en Afrique notamment dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire.

Son successeur Macky Sall s'est également exprimé sur un homme qui aura marqué l'Afrique par "la singularité de son discours, par le dynamisme de sa réflexion politique et surtout son ambition pour le continent africain". Mamadou Tangara, diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères de la Gambie, Pape Diop, ancien maire de Dakar et ancien président de l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat, Cheikh Tidiane Sy, ancien ministre de la justice, Baidy Agne, président du Conseil national du patronat ont également vanté, tour à tour, les qualités du "pape du Sopi", surnom de Me Wade.

Un colloque scientifique international sur "La pensée du Président Abdoulaye Wade au regard des défis passés et contemporains" se tient ce vendredi dans le cadre de ce centenaire.