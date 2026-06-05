Togo: Inquiétante montée des eaux

Une montée préoccupante du niveau des eaux est observée depuis plusieurs jours dans le bassin de la rivière Zio et ses environs, affectant plusieurs communes dont Zio 1 à 4, Avé 1, Agoè-Nyivé et Golfe 1 et 6.

Les relevés des stations hydrométriques de Kati et de Kpédji confirment une évolution inquiétante de la situation, aggravée par des prévisions météorologiques annonçant la poursuite des précipitations dans les prochaines semaines, indique un communiqué du ministère de la Sécurité.

Face à ce risque, les autorités appellent les populations riveraines à la plus grande vigilance et leur recommande notamment de surveiller régulièrement les balises communautaires, de s'abstenir de toute activité à proximité du cours d'eau et de se préparer à une éventuelle évacuation.

Une attention particulière doit être accordée aux personnes vulnérables.

En cas d'urgence, il faut avertir les services de secours aux numéros suivants : 170, 1014 ou 118.