Afrique de l'Ouest: Le riz est une priorité communautaire

5 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo participe à la table ronde de la Cédéao consacrée à l'investissement dans la filière rizicole ouest-africaine, avec pour objectif commun d'atteindre l'autosuffisance à l'horizon 2035.

L'enjeu est important : les importations de riz représentent déjà 3,5 milliards de dollars par an dans l'espace communautaire, tandis que la demande régionale croît de 4% par an contre une production qui n'augmente que de 3%.

Le Togo arrive à cette rencontre avec des résultats encourageants. En 2025, le gouvernement a distribué plus de 342 tonnes de semences certifiées et 2 500 tonnes d'engrais à plus de 34 000 producteurs, permettant d'améliorer les rendements de 5 à 8% et d'augmenter les revenus des exploitants d'environ 16%.

« Nous devons considérer le riz comme un actif économique stratégique. Il s'agit d'emplois pour la jeunesse et de revenus pour les agriculteurs », a souligné Omar Alieu Touray, président de la Commission de la Cédéao.

À l'issue des travaux, les pays participants entendent mobiliser des financements sous forme de promesses d'investissement, de lignes de crédit et de partenariats public-privé, dans le cadre d'un futur Pacte régional d'investissement.

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