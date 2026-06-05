Togo: Contrôles plus tatillons

5 Juin 2026
Togonews (Lomé)

La Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI) a lancé une alerte à l'attention des opérateurs économiques : l'Union européenne accélère la cadence de ses contrôles sur les importations de denrées animales.

Depuis février dernier, le niveau de contrôles physiques aux postes frontaliers européens sont révisés tous les quatre mois, contre une fois par an auparavant, une décision de la Direction Générale de la Santé et de la Sécurité Alimentaire de la Commission européenne qui implique une vigilance accrue de la part des exportateurs togolais.

Pour accompagner les entreprises dans ces nouvelles exigences, une plateforme digitale a été mise en place par l'UE.

Cette évolution réglementaire intervient dans un contexte de relations commerciales dynamiques entre le Togo et l'UE appelées à se renforcer davantage dans les prochains mois.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.