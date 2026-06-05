Sénégal: Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan - Abdourahmane Sarr passe son portefeuille à Cheikh Diba

Cheikh Diba a été officiellement installé ce jeudi 4 juin 2026 dans ses nouvelles fonctions de ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Ce renouvellement acte également une fusion entre deux ministères, opérée lors du dernier remaniement du gouvernement. Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie et du Plan sortant, cède donc son portefeuille à Cheikh Diba, anciennement ministre des Finances et du Budget.

La passation a eu lieu dans une atmosphère détendue, au sein même du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, qui change donc de nomenclature. Lors de la rencontre solennelle, le ministre sortant Abdourahmane Sarr a présenté son bilan, axé sur la mise en oeuvre d'une politique de souveraineté. Le ministre sortant retient un passage positif au sein de son département malgré un contexte économique national tendu. Il est revenu sur l'ingénierie dont a su faire montre le Sénégal afin de faire face à des exigences très strictes.

Son travail abattu également dans la théorisation de la souveraineté économique et de sa mise en oeuvre a également été reconnu par ses collaborateurs venus assister à la passation de service. Cette cérémonie, pour lui, constitue une étape normale dans la vie d'un État ; car, dit-il, « les chantiers ne m'appartiennent pas, ils appartiennent au Sénégal ». Par ailleurs, Abdourahmane Sarr s'est réjoui de la renaissance du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Selon lui, cette fusion est de nature à faciliter une synergie et une dynamique cohérente et constante.

Pour sa part, le ministre entrant, Cheikh Diba, assisté de ses nouveaux collaborateurs, Allé Nar Diop et Bassirou Sarr, respectivement en charge de l'Économie, du Plan et de la Coopération, et du Budget, a salué le travail abattu par son prédécesseur. « Les actions menées sous son autorité ont contribué à poser les bases du renouveau de nos partenariats, du renforcement de notre coopération et de la consolidation de nos relations avec nos partenaires techniques et financiers », a-t-il déclaré.

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Cheikh Diba s'est engagé à ne ménager aucun effort pour le développement national. Il dit mesurer toute la responsabilité de ses nouvelles fonctions et rassure quant à son engagement à porter haut le flambeau. « Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes car nous n'avons pas droit à l'erreur », a-t-il soutenu avec conviction.