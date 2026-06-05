Sénégal: Partenariat - Le BMN et la Banque Outarde renforcent l'accès des PME au financement

Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) et la Banque Outarde ont franchi une nouvelle étape dans leur engagement en faveur du développement du secteur privé sénégalais. Les deux institutions ont signé, ce jeudi 4 juin 2026 à Dakar, une convention de partenariat stratégique destinée à améliorer l'accompagnement et l'accès au financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME).

À travers cette collaboration, le BMN et la Banque Outarde entendent offrir aux entreprises un dispositif intégré combinant expertise technique, renforcement des capacités et solutions financières adaptées. L'objectif est de permettre aux PME sénégalaises de mieux concrétiser leurs projets de modernisation, de croissance et d'expansion.

Depuis plus de vingt ans, le Bureau de Mise à Niveau accompagne les entreprises dans leurs efforts d'amélioration de la qualité, de modernisation des outils de production et de renforcement de leur compétitivité. Malgré ces avancées, l'accès au financement demeure l'un des principaux défis auxquels font face de nombreuses PME.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est pour répondre à cette problématique que les deux partenaires ont décidé d'unir leurs efforts. La convention prévoit notamment l'amélioration de l'accès au crédit pour les entreprises éligibles au Programme de Mise à Niveau, l'accompagnement de leurs projets d'investissement ainsi que le développement de mécanismes innovants de financement.

Les retombées attendues de ce partenariat sont multiples. Il s'agit notamment de renforcer la compétitivité et la productivité des entreprises, de favoriser la création d'emplois et de valeur ajoutée, mais aussi de soutenir leur accès aux marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux.

Lors de la cérémonie de signature, la Directrice du Bureau de Mise à Niveau a souligné l'importance de cette initiative pour le tissu économique national. Elle a rappelé que les PME représentent plus de 99 % des entreprises au Sénégal et constituent un levier essentiel de croissance, d'innovation et de création d'emplois.

De son côté, la Banque Outarde a réaffirmé sa volonté d'accompagner durablement les entreprises sénégalaises à fort potentiel. L'institution bancaire entend ainsi contribuer davantage au financement de l'économie et soutenir les ambitions de modernisation du secteur privé national.