Sénégal: Passation de service au ministère des Forces armées - Yankhoba Diémé prend les commandes

Le ministère des Forces armées a officiellement changé de titulaire ce jeudi 4 juin 2026. Monsieur Yankhoba Diémé a pris fonction à la tête du département à l'issue d'une cérémonie de passation de service organisée au siège du ministère, au quartier Dakar-Plateau, en présence des plus hautes autorités militaires du pays.

La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-amiral d'escadre Oumar Wade, chef d'état-major général des Armées, du général de division Martin Faye, haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, ainsi que de nombreux personnels civils et militaires des Forces armées.

Dans une atmosphère empreinte de solennité, le général d'armée aérienne (2S) Birame Diop a officiellement transmis les charges de son département à son successeur. Après 21 mois à la tête du ministère des Forces armées, le ministre sortant a exprimé sa satisfaction quant au travail accompli, estimant avoir apporté sa contribution au renforcement de l'outil de défense nationale.

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Prenant la parole à son tour, le nouveau ministre des Forces armées a présenté les grandes lignes de sa feuille de route. Yankhoba Diémé a notamment insisté sur sa volonté de poursuivre les réformes engagées et de maintenir la dynamique impulsée par son prédécesseur.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans le parcours de Yankhoba Diémé, qui a déjà occupé plusieurs fonctions gouvernementales, notamment celle de ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Avec son installation, il devient le 23e ministre des Forces armées depuis l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. La passation de service s'inscrit dans le cadre du récent réaménagement gouvernemental et ouvre un nouveau chapitre pour le département chargé de la défense et de la sécurité nationale.