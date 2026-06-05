Sénégal: Haute couture - Donatela Epouhé célèbre dix ans de création avec « L'Empreinte »

Le 5 juin prochain, les jardins de la Résidence de France à Dakar serviront d'écrin à « L'Empreinte », un défilé de mode marquant les dix ans de la maison Donatelacrea. Fondée par la styliste et activiste Donatela Epouhé, la marque entend célébrer une décennie de création où s'entremêlent haute couture, engagement citoyen et promotion d'un luxe africain contemporain.

Dix années de création, de résilience et d'ambition seront célébrées le vendredi 5 juin prochain à Dakar. À partir de 17 heures, les jardins de la Résidence de France accueilleront « L'Empreinte », un défilé de mode conçu pour marquer le dixième anniversaire de Donatelacrea, maison de haute couture éthique fondée en 2016 par la créatrice camerounaise établie au Sénégal, Donatela Epouhé.

L'événement est présenté comme l'un des rendez-vous majeurs de la saison culturelle. « Ce rendez-vous d'exception marquera officiellement les dix années d'existence de la maison de haute couture éthique Donatelacrea », lit-on dans le communiqué signé Amadou Dia, responsable communication de l'Institut français du Sénégal à Dakar.

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Au-delà de la mode, cette célébration met en lumière le parcours d'une femme qui a fait de la création un instrument de dialogue entre les peuples. Selon le document, Donatela Epouhé est devenue « une figure incontournable de l'intégration africaine par la culture ».

Son travail artistique repose sur une rencontre permanente entre les héritages de l'Afrique centrale et ceux de l'Afrique de l'Ouest. « À travers ses collections, elle tisse un pont indéfectible entre l'Afrique Centrale et son pays d'adoption, le Sénégal, fusionnant les héritages, les textures et les récits du continent pour redéfinir les codes d'un luxe typiquement africain, moderne et universel », indique le document.

Cette volonté de rapprochement entre les cultures s'exprime également à travers ses initiatives sociales, notamment l'organisation de Miss Cameroun-Sénégal, un événement destiné à promouvoir les liens entre les communautés camerounaise et sénégalaise.

En dix ans, Donatelacrea a progressivement étendu son rayonnement au-delà des frontières africaines. Après avoir attiré l'attention lors du Festival de Cannes, la marque a consolidé sa présence sur la scène internationale en participant à la Paris Fashion Week en 2025. « Aujourd'hui, ses lignes de haute couture et sa maroquinerie emblématique, notamment la collection de sacs Tabono, sont exportées dans plus de quinze pays à travers le monde », précise le communiqué.

La réussite de la maison repose également sur une forte dimension sociale. Engagée auprès d'organisations de défense des droits des femmes, Donatela Epouhé fait de la mode un levier d'autonomisation économique et de valorisation des savoir-faire africains. « Chaque pièce signée Donatelacrea est un manifeste en faveur de l'autonomisation économique des femmes artisanes sénégalaises et de la préservation rigoureuse des savoir-faire artisanaux africains », relève le document.

Le défilé du 5 juin se veut ainsi bien plus qu'une présentation de collection. « L'Empreinte » sera ainsi le point d'orgue d'une décennie de création engagée, matérialisant la vision d'une Afrique unie par l'art, le prestige et la solidarité.