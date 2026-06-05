Niger: La Turquie et le pays renforcent leurs relations à l'occasion de la visite à Ankara du président Tiani

Le président du Niger, Abdourahamane Tiani, en visite officielle en Turquie à l'invitation de son homologue, Recep Tayyip Erdoğan, qui l'a reçu ce jeudi 4 juin au palais présidentiel à Ankara. Ces dernières années, en particulier depuis le putsch de 2023 au Niger, les relations entre les deux pays se sont nettement renforcées, notamment dans les domaines de la sécurité, de la défense, du commerce et de l'énergie. À Ankara, Abdourahamane Tiani et Recep Tayyip Erdoğan ont affirmé leur volonté de prolonger ce rapprochement. Les deux pays ont signé quatre accords bilatéraux dans les domaines du commerce, de la santé ou encore de la défense.

C'était la première visite officielle hors d'Afrique d'Abdourahamane Tiani en tant que président du Niger. Le putsch de 2023 n'a pas marqué une rupture dans les relations avec Ankara. Elles sont, au contraire, en plein essor.

La défense occupe une place particulière. Il y a les ventes d'armes turques - drones armés, avions légers, véhicules blindés... Il y a aussi les accords de coopération militaire. Depuis avril, un protocole permet notamment le déploiement de formateurs turcs auprès des forces armées nigériennes. Le président Erdogan n'a pas manqué de le rappeler.

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« Nous saluons les efforts de lutte contre le terrorisme déployés par les forces de sécurité sous le leadership du président Tiani. Ensemble, nous avons discuté des possibilités de renforcer encore notre coopération en matière de formation militaire et de renseignement. J'ai indiqué que nous étions prêts à partager l'expérience de notre pays dans ce domaine ».

Un soutien turc longuement salué par le président nigérien. « Nous vous remercions très sincèrement parce que c'est ce soutien où, aujourd'hui, tous nos matériels (...) de nationalité turque, nous ont permis d'endiguer cette insécurité terroriste et de créer un certain climat d'accalmie ».

Vu d'Ankara comme de Niamey, c'est du gagnant-gagnant. Le Niger renforce ses liens avec un pays qui est devenu l'un de ses partenaires extérieurs les plus importants. Et la Turquie continue de profiter du retrait occidental pour étendre son influence au Sahel - du Mali au Tchad en passant, donc, par le Niger.