Sénégal: Panafricanisme et culture - Tambacounda célèbre l'héritage de Sembène Ousmane

La capitale orientale du Sénégal s'apprête à vibrer au rythme de la culture africaine. La ville accueillera la 19e édition de la Commémoration de Sembene Ousmane, organisée par Daaray Sembène - Université Populaire Numérique Sembène Ousmane (UPNSO), sous l'égide du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

Prévu à l'Alliance Française de Tambacounda à partir de 9 heures, l'événement se déroulera autour du thème « Panafricanisme et Héritage en Dialogue Interculturel », avec la République Islamique de Mauritanie comme pays invité d'honneur. Cette rencontre culturelle ambitionne de mettre en lumière l'héritage intellectuel et artistique de Sembène Ousmane, figure majeure de la littérature et du cinéma africains.

La manifestation réunira un large éventail d'acteurs du monde culturel et éducatif : autorités administratives, universitaires, artistes, écrivains, étudiants, élèves, associations féminines et professionnels du développement culturel venus de plusieurs régions du Sénégal.

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Parmi les moments phares de cette édition figure une leçon inaugurale animée par Abdoulaye Racine Senghor. L'écrivain et ancien Directeur de Cabinet du ministère de la Culture interviendra sur le thème : « La sauvegarde des valeurs humaines dans la culture africaine ». L'artiste sénégalais Abdou Guité Seck sera également honoré pour son engagement en faveur de la culture et de l'éducation.

Le programme prévoit plusieurs activités destinées à promouvoir la lecture et la transmission du patrimoine culturel africain. Un marathon-lecture autour du roman emblématique Les Bouts de Bois de Dieu sera organisé, ainsi qu'une projection pédagogique d'extraits de films du cinéaste. Les apprenants de Daaray Sembène proposeront également une démonstration de lecture, tandis qu'une cérémonie de distinctions honorifiques « Njukkël-Reconnaissance » viendra saluer les contributions remarquables à la promotion de la culture.