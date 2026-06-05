Sénégal: Mondial 2026 - Bara Sopoko Ndiaye rêve grand avec les Lions

À seulement quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, le jeune international sénégalais Bara Sopoko Ndiaye savoure sa première grande aventure avec les Lions. Dans un entretien accordé à la Fédération sénégalaise de football (FSF), le joueur est revenu sur l'émotion de sa convocation, son intégration dans le groupe et les ambitions du Sénégal pour le tournoi.

Le moment restera gravé dans sa mémoire. Le jeune milieu sénégalais raconte avoir découvert sa sélection de manière inattendue. « Je me suis réveillé et j'ai vu beaucoup de messages et d'appels. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. Quand j'ai regardé, j'ai vu que j'étais dans la liste », confie-t-il.

Une annonce qui l'a surpris, mais qui représente surtout une immense fierté pour lui et ses proches. « Chaque footballeur rêve de représenter son pays. Pouvoir le faire à mon âge est quelque chose d'extraordinaire », souligne-t-il avec émotion. Conscient des attentes qui entourent désormais son nom, Bara Sopoko Ndiaye préfère garder les pieds sur terre. Pour lui, cette convocation est avant tout le fruit du travail et de la persévérance.

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« Rien n'est acquis. Avec la foi et le travail, tout est possible. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose à apporter à cette équipe », affirme-t-il. Le jeune Lion a également évoqué son intégration au sein de la tanière. Un accueil facilité par plusieurs cadres du groupe, notamment Nicolas Jackson et Sadio Mané.

« Nicolas Jackson m'a beaucoup aidé avant mon arrivée. Quant à Sadio Mané, c'est un modèle pour tous les jeunes footballeurs sénégalais. Jouer avec lui est un immense honneur », explique-t-il. Malgré le stress de ses premiers pas sous le maillot national, le joueur estime avoir rapidement trouvé ses repères grâce au soutien du groupe et du staff technique.

« Je ne m'attendais pas à débuter le match. J'étais nerveux au départ, mais les conseils de mes coéquipiers et du sélectionneur m'ont beaucoup aidé », raconte-t-il. À l'approche du Mondial, les ambitions affichées sont élevées. Le jeune international refuse toute idée de participation symbolique. « Nous ne sommes pas là pour figurer. Nous voulons aller le plus loin possible. Quand on s'engage dans une compétition, c'est pour gagner », martèle-t-il.

Bara Sopoko Ndiaye a, également, adressé un message de gratitude aux supporters sénégalais du monde entier. « Continuez à nous soutenir comme vous l'avez toujours fait. De notre côté, nous allons tout donner sur le terrain pour vous rendre fiers. Ensemble, nous pouvons accomplir quelque chose de grand », a-t-il conclu. À travers ces mots, le jeune Lion affiche déjà la détermination et l'ambition qui caractérisent la nouvelle génération du football sénégalais, prête à écrire une nouvelle page de l'histoire du pays sur la scène mondiale.