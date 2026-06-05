Cameroun: L'avocat de l'opposant Djeukam Tchameni juge «illégale» la prolongation de sa détention provisoire

« Nous sommes dans l'illégalité la plus totale, à l'image de ce dossier », s'est agacé Maître Jean Joseph Claude Siewe, avocat de Djeukam Tchameni, suite à la prolongation pour six mois de la détention de son client. Cet opposant, soutien d'Issa Tchiroma Bakary à la présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, avait été arrêté peu avant la proclamation des résultats du scrutin, inculpé notamment d'atteinte à la sûreté de l'État.

Au Cameroun, la détention provisoire de Djeukam Tchameni est prolongée de six mois supplémentaires. L'homme politique, qui a soutenu la candidature d'Issa Tchiroma Bakary à la présidentielle du 12 octobre 2025, avait été arrêté deux jours avant la proclamation des résultats officiels.

Inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État, il se trouve actuellement à la prison de Kondengui, à Yaoundé. Le juge d'instruction auprès du tribunal militaire de Yaoundé demande son maintien en détention jusqu'au 5 décembre 2026.

« Depuis six mois, qu'est-ce qu'on a fait ? »

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Pour l'un de ses avocats, Maître Jean Joseph Claude Siewe, cette prorogation soulève de sérieuses questions de droit. « La détention provisoire est tout de même une mesure exceptionnelle, rappelle-t-il au micro de Magali Lagrange. Ce n'est pas une mesure de confort procédural. La loi dit que la prorogation peut intervenir sur ordonnance motivée du juge. L'ordonnance prévoit que l'enquête est en cours. Or, depuis six mois, qu'est-ce qu'on a fait ? L'ordonnance initiale de mise en détention de Monsieur Djeukam fait état des faits qui lui sont reprochés. On avait mis atteinte à la sûreté de l'État et d'autres infractions. Or, dans l'ordonnance qui proroge sa détention, il y a une évolution dans la qualification des infractions : cette fois-ci, on parle d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de propagation de fausses nouvelles, de révolution. Je ne sais pas s'il y a eu un réquisitoire supplétif du commissaire du gouvernement entretemps ». Et de conclure : « En tout cas, nous ne sommes pas au courant. Donc, nous sommes dans l'illégalité la plus totale, à l'image de ce dossier. »

Le 24 octobre dernier, en fin de journée, les autorités avaient interpellé à Douala deux des principaux soutiens du candidat du FSNC, Issa Tchiroma Bakary : Djeukam Tchameni et Anicet Ekane. Ce dernier est mort en détention en décembre.