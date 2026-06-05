Madagascar: Fête de la musique - Un 44e anniversaire aux aspects particuliers

Des concerts, une scène ouverte, un choeur participatif ainsi que diverses animations rythmeront les célébrations de la Fête de la musique à Antananarivo.

La musique s'apprête, une nouvelle fois, à investir la capitale. À l'approche de la Fête de la musique, célébrée les 20, 21 et 25 juin, plusieurs institutions culturelles multiplient les initiatives afin de proposer au public une édition placée sous le signe de la découverte, du partage et de la pratique artistique. Concerts gratuits, scène ouverte, expérience chorale collective et spectacles musicaux figurent au programme de cet événement qui rassemble chaque année artistes confirmés, amateurs et passionnés.

Parmi les principaux organisateurs figurent l'Institut Français de Madagascar (IFM), l'Alliance Française de Tananarive (AFT), la Cité des Cultures ainsi que la FJKM Ambatonakanga, chacun développant sa propre approche de cette célébration.

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À l'IFM, la manifestation s'articulera autour de deux espaces complémentaires. Une scène ouverte permettra à tous les artistes qui le souhaitent de se produire devant le public après une simple inscription. Aucun critère de sélection n'a été retenu, l'objectif étant de favoriser l'expression musicale sous toutes ses formes. Parallèlement, la salle de spectacle accueillera une programmation réunissant plusieurs univers musicaux. L'accent sera notamment mis sur les rencontres entre générations et sensibilités artistiques, avec des plateaux associant différents groupes au cours d'une même soirée.

Participation du public

L'édition précédente avait mis à l'honneur les femmes musiciennes. Dee Andriambelo, accompagnée de Lock, Fitia, Amboara, Fara, Dilo et Navalona, avait proposé un spectacle consacré au « mozikan'ny fanahy », ou musique de l'âme, à travers des titres tels que Razambe, Balarora et Colorique.

La Cité des Cultures misera, de son côté, sur l'implication directe du public à travers le projet « One Day Choir ». Prévue le 21 juin, cette initiative invite amateurs et choristes confirmés à rejoindre un choeur éphémère le temps d'un après-midi. Les participants apprendront collectivement une oeuvre avant de la présenter lors d'une prestation filmée. Encadré par la chorale Ampon'Ambohitsaina de l'université d'Antananarivo, le projet ambitionne de réunir entre cent et cent vingt participants. Au-delà de la performance, il entend faire découvrir au plus grand nombre l'expérience du chant collectif.

L'Alliance Française de Tananarive proposera également l'un des temps forts de cette édition le 20 juin avec un concert gratuit réunissant Denise, Skaiz et le groupe Mbaoé. Une programmation pensée pour attirer un large public dans une ambiance festive.

Les célébrations se poursuivront enfin à la FJKM Ambatonakanga le 25 juin dans l'après-midi. Chants, musiques de différents styles et spectacle pyrotechnique viendront prolonger l'esprit de la Fête de la musique dans un cadre convivial.

À travers ces différentes initiatives, les institutions culturelles réaffirment leur volonté de consolider un rendez-vous devenu incontournable dans le calendrier culturel de la capitale. Entre valorisation des talents, diversité des propositions artistiques et participation du public, cette nouvelle édition devrait compter parmi les principaux événements culturels du mois de juin à Antananarivo.