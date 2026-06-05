Madagascar: Ampefiloha - Un homme se jette sous un taxi-be

5 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un accident dramatique s'est produit mercredi en fin d'après-midi à Ampefiloha. Vers 17h 45, des policiers du commissariat de la Sécurité publique d'Isotry ont signalé qu'un homme s'était jeté sous un taxi-be de la ligne 009. Le véhicule, une Mercedes Sprinter en direction d'Anosipatrana, était conduit par un chauffeur de 29 ans.

La victime, identifiée sous les initiales R. M., âgé de 38 ans, employé municipal chargé du nettoyage et habitant à Manarintsoa Centre, traversait la chaussée lorsqu'elle s'est précipitée sous le bus. Le choc a été particulièrement violent, surtout au niveau de la tête. Grièvement blessé, l'homme a été pris en charge et évacué vers l'hôpital HJRA. Il est décédé en cours de route, avant même d'arriver à l'établissement. Sa dépouille a été placée à la morgue.

Le chauffeur du taxi-be, effondré et en larmes après avoir réalisé qu'il venait de faucher un homme, a été placé en garde à vue pour les besoins de la procédure. La Brigade des accidents cherche à établir les circonstances exactes de ce drame, alors que des témoins affirment que la victime aurait volontairement plongé sous le véhicule.

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