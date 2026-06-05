Madagascar: Mahajanga - Les églises engagées contre le tabagisme

Tous les ans, la Journée mondiale sans tabac est célébrée chaque 31 mai. Depuis 1987, elle est initiée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L'action vise à sensibiliser le public aux dangers mortels du tabagisme et à promouvoir des politiques efficaces pour réduire la consommation. La lutte contre les nouvelles tactiques de l'industrie du tabac et la dépendance nicotinique ont marqué l'édition de cette année. La célébration était placée sous le thème : « Démasquons les tactiques de séduction ».

Cette campagne mondiale visait à lutter contre les addictions et l'industrie du tabac qui cible activement les adolescents et les jeunes pour les enfermer dans la dépendance à la nicotine. La direction régionale de la santé à Mahajanga n'a prévu aucune activité pour célébrer cette date cette année. Les églises adventiste du 7ème jour et réformée de la FJKM, par la branche Croix bleue (sampana vokovoko manga ou SVM), ont ainsi décidé d'agir de leur propre chef pour marquer cet événement.

La Croix bleue du synode provincial FJKM (Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara) BV Mahajanga, présidée par le révérend Jeannot Andrianaivo, a organisé un culte, suivi d'une formation des membres de cette branche, à la paroisse Vavahadin'ny Lanitra à Mangarivotra, dimanche après-midi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'homélie était inspirée de l'évangile de Saint-Jean, chapitre 8/36 : « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres » (raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo).

« La Croix Bleue est une association chrétienne spécialisée dans la prévention et la lutte contre les dépendances, à savoir l'alcool, le tabac et les drogues. Elle travaille activement à la réhabilitation des personnes dépendantes par le biais de la foi, du soutien communautaire et d'initiatives éducatives. De nombreuses personnes veulent être affranchies de la dépendance au tabagisme et de la consommation de drogue et d'alcool. Elles sont devenues membres de la Croix-Bleue et sont témoins de cette guérison », a déclaré le pasteur Jeannot Andrianaivo, président de la Croix bleue à Mahajanga.

Nocive

Comme chaque année, l'Église adventiste, pour sa part, a célébré la Journée mondiale par un grand carnaval à travers la ville de Mahajanga et une sensibilisation, ainsi qu'une remise de certificats à neuf personnes guéries du tabagisme, de l'alcool, du café et du cannabis.

L'événement a permis d'informer le public des dangers du tabagisme et de la consommation de tabac sur la santé individuelle et collective, et d'encourager chacun à se défaire de cette habitude nocive.

« L'Église adventiste réaffirme que la santé est un don précieux de Dieu et qu'il est essentiel de la protéger et de la préserver par un mode de vie sain. La campagne « guerre contre la drogue » a été un succès. Neuf personnes, dont deux femmes, ont été totalement libérées de leur dépendance au tabac, à l'alcool, au cannabis et au café après avoir suivi un traitement et un accompagnement pendant une semaine, du 24 au 31 mai. Ces personnes, considérées comme guéries, sont désormais libres de l'emprise de la drogue et ont remporté la victoire après cette épreuve pour leur vie et leur santé », a indiqué le responsable de l'Église adventiste de Mahajanga.

« La patience et la foi dans la lutte contre la dépendance sont très importantes. Je vous encourage à être des modèles et des sources d'inspiration pour ceux qui luttent encore contre leurs habitudes néfastes pour la santé », a déclaré le professeur Jean Louis Rakotovao, directeur du département de la santé de l'Église adventiste de l'océan Indien.

Les pasteurs de Mahajanga, menés par le président de la Fédération adventiste du Nord-Ouest de Madagascar, ont également honoré l'événement de leur présence.

Durant la marche, des messages éducatifs et de sensibilisation à la santé ont été diffusés, conformément à la mission de l'Église adventiste, qui valorise la santé physique, mentale et spirituelle. La branche jeunesse adventiste (JA), le ministère des femmes (MIFEM), ainsi que des représentants des églises locales, sous la direction du responsable du service de santé, et de nombreux fidèles ont participé à cet événement.