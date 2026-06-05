Angola: Le Président João Lourenço adresse un message à son homologue béninois

Luanda — Un message du Président de la République d'Angola, João Lourenço, destiné à son homologue béninois, Romuald Wadagni, a été remis ce jeudi 4 juin à Cotonou par l'ambassadeur d'Angola au Bénin, José Bamóquina Zau.

Selon un communiqué du service de presse de la représentation diplomatique angolaise, le message a été transmis au secrétaire général du ministère béninois des Affaires étrangères, Franck Armel Afoukou, le Président Romuald Wadagni étant actuellement en tournée régionale, accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet. La même source précise que ce message contient les félicitations du Président João Lourenço à l'occasion de l'investiture du nouveau Chef de l'État béninois, ainsi qu'un appel à une concertation diplomatique renforcée entre les deux pays en vue de consolider leur coopération bilatérale et multilatérale.

À cette occasion, l'ambassadeur José Bamóquina Zau a réaffirmé l'entière disponibilité de l'Angola à contribuer à la recherche de solutions face aux dynamiques politiques de la région, caractérisée par une stabilité relative malgré la tenue régulière d'élections. Cette même disposition avait déjà été exprimée cette semaine à Séoul, en République de Corée, par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, lors d'un entretien de courtoisie avec son homologue béninoise, Corinne Amori Brunet.

La stabilité politique de l'Afrique de l'Ouest figure parmi les priorités de l'agenda diplomatique du président Romuald Wadagni, récemment investi. Cette semaine, le Chef de l'État béninois effectue une tournée régionale qui l'a déjà conduit au Nigéria, au Burkina Faso, au Niger et au Togo. Cette démarche vise notamment à contenir les incursions sporadiques de groupes terroristes dans le nord du Bénin et à favoriser la libre circulation des personnes et des marchandises avec les pays voisins.

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José Bamóquina Zau et Franck Armel Afoukou ont également examiné les perspectives de signature d'un accord de coopération dans le domaine du transport aérien, ainsi que la fixation de la date de la prochaine réunion de la Commission mixte bilatérale Angola-Bénin. Cette rencontre devrait permettre de lever les obstacles politiques, diplomatiques et juridiques qui freinent la redynamisation des relations entre les deux pays depuis la signature de l'Accord général de coopération en 2008.