Angola: La dépouille de Mgr Kamwenho repose désormais au cimetière des Pères Spiritains

Lubango — La dépouille de Mgr Zacarias Kamwenho, archevêque émérite de Lubango, repose depuis jeudi au cimetière des Pères Spiritains de la Mission catholique, dans la commune de Huíla.

Les obsèques de l'ancien président de la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé-et-Principe (CEAST), décédé samedi dernier à Luanda à l'âge de 91 ans des suites d'une maladie, ont eu lieu jeudi vers 15 h. Elles ont été précédées d'une messe au stade municipal Nossa Senhora do Monte, qui a rassemblé plus de 40 000 personnes. Le choix du cimetière de la commune de Huíla, à 25 kilomètres au sud de Lubango, respecte le souhait exprimé par le défunt, ancien archevêque de Lubango (1995-2009).

Mgr Kamwenho fut formé par les missionnaires spiritains, une congrégation qui joua un rôle déterminant dans sa vocation sacerdotale et sa carrière ecclésiastique. C'est pourquoi il les tenait en haute estime et disait presque toujours vouloir qu'on se souvienne de lui comme du « bon prêtre ». Les obsèques du dernier représentant de la « génération des évêques indépendants » furent plus intimes, réunissant prêtres, évêques et membres de sa famille.

Profil

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Originaire de la province de Huambo, municipalité de Bailundo, il a été ordonné prêtre en 1961 et nommé professeur à la mission de Bela Vista sur le Plateau central, où il a exercé son ministère pendant huit ans, avant d'être nommé vice-recteur en 1970. Il a ensuite été nommé recteur du Grand séminaire Cristo Rei, dans la même région. Le 26 août 1974, le prélat a été nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Luanda, puis consacré évêque le 23 novembre 1974, devenant ensuite archevêque du diocèse Novo Redondo (aujourd'hui Sumbe) le 10 août 1975.

Le 3 mars 1995, Zacarias Kamwenho est nommé évêque coadjuteur avec droit de succession à l'archevêque de Lubango, ayant ainsi été consacré archevêque le 15 janvier 1997. Il prend sa retraite à l'âge de 75 ans, en septembre 2009. Mgr Zacarias Kamwenho a présidé la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST) et le Comité oecuménique pour la paix en Angola (COIEPA). En 2001, il a joué le rôle de médiateur dans le conflit armé qui secouait le pays et pour son rôle dans le processus de paix, il a été nommé co-lauréat du prix Sakharov pour la liberté de pensée par le Parlement européen la même année.