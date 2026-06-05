Angola: Le ministre de la Défense réaffirme l'engagement du pays en faveur de la paix et de la sécurité au sein de la CPLP

Luanda — Le ministre angolais de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la Patrie, Lúcio do Amaral, a réaffirmé mardi 2 juin à Dili, au Timor-Leste, l'engagement de l'Angola en faveur de la paix, de la sécurité collective et de la coopération multilatérale dans l'espace de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Selon un communiqué de presse transmis jeudi à l'ANGOP, cette déclaration a été faite à l'occasion de la XXVe Réunion des ministres de la Défense nationale de la CPLP. Dans son intervention, le ministre a souligné l'importance de la CPLP dans la transformation du partage de la langue portugaise en une stratégie commune de défense et de sécurité. Il a également réaffirmé le rôle de l'Angola dans la promotion de la stabilité régionale et dans le renforcement de l'interopérabilité des forces armées des États membres.

La rencontre, organisée sous le thème « Ensemble pour la coopération au sein de la CPLP et le renforcement du rôle des forces armées dans la consolidation de l'État de droit démocratique », a été précédée par la XXIIe Réunion des directeurs de la politique de défense de la Communauté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En marge des travaux, le ministre angolais a été reçu en audience par le Premier ministre du Timor-Leste, Xanana Gusmão, avec lequel il a évoqué la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité maritime, ainsi que d'approfondir les relations politiques et institutionnelles entre les deux pays. La participation de l'Angola à la XXVe Réunion des ministres de la Défense de la CPLP témoigne de son rôle actif dans la construction d'une Communauté plus cohésive, plus solidaire et mieux préparée à relever les défis stratégiques contemporains.