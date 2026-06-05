Afrique: CAN U17 - Le Sénégal sacré champion d'Afrique

Trois ans après son premier titre en TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17, le Sénégal est de nouveau sur le toit de l'Afrique. Au terme d'une finale irrespirable face à la Tanzanie (1-1, 4-2 t.a.b.), mardi soir à Rabat, les Lionceaux de la Teranga ont décroché la coupe.

Une victoire acquise au bout de la séance des tirs au but, où le sang-froid sénégalais a fait la différence.

Pourtant, rien n'a été simple pour les Ouest-africains au stade Moulay El Hassan. Cueillis à froid d'entrée de jeu, les protégés de Lamine Sané ont vu la Tanzanie frapper les esprits dès la 7e minute par l'intermédiaire de Hamis Chenga.

Menés, les Sénégalais ont dû s'employer pour recoller. La délivrance est venue à la 64e minute grâce à Ibrahima Dione, à l'affût pour pousser le ballon au fond des filets après un coup franc vicieux de Souleymane Commissaire Faye mal négocié par le portier tanzanien, Haji Abdullahi.

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Dos à dos à la fin du temps réglementaire, les deux équipes se sont départagées lors d'une séance de tirs au but fatidique. Plus précis et imperméables à la pression, les Sénégalais ont fait un sans-faute.

Faye, Sadio, Dione et Thior ont tous transformé leur tentative avec autorité. Côté tanzanien, si Usuph et Mbegelendi ont trouvé la faille, les échecs de Kilendemo et Mbegu ont scellé le destin de la rencontre.

Ce sacre offre au Sénégal son deuxième titre consécutif dans la catégorie et confirme, si besoin était, l'incroyable hégémonie de son système de formation sur le football de jeunes en Afrique.

Pour la Tanzanie, l'histoire est en marche et cette finale ne fait que poser les bases d'un avenir radieux. En atteignant ce stade pour leur première participation, les Serengeti Boys signent un chef-d'oeuvre historique et offrent au football d'Afrique de l'Est l'une de ses plus belles pages de gloire chez les jeunes.

Le match avait pourtant débuté sur un rythme élevé imposé par les Sénégalais, Mouhamed Wagne se montrant dangereux dès la première minute.

Mais le coup de tonnerre est venu des crampons de Chenga. Le milieu tanzanien a gratté un ballon dans l'entrejeu, s'est avancé vers les trente mètres sénégalais avant de déclencher une frappe limpide à l'entrée de la surface pour ouvrir le score (0-1, 7e). Un coup de poignard qui récompensait l'audace tanzanienne et punissait les largesses de l'arrière-garde des Lionceaux.

Piqués au vif, les Lionceaux de la Teranga ont immédiatement réagi en confisquant le ballon, se heurtant toutefois à un bloc tanzanien extrêmement compact. À la 22e minute, Ibrahima Sow a bien cru égaliser de la tête sur un caviar de Thierno Sow, mais Haji s'est fendu d'une parade magistrale pour préserver l'avantage des siens.

Multipliant les assauts sur les ailes et les coups de pied arrêtés, le Sénégal a buté sur un mur jusqu'à la pause. La Tanzanie a regagné les vestiaires avec l'avantage au tableau d'affichage, forte de cette maturité tactique et de cette résilience qui lui avaient déjà permis de sortir l'Algérie et l'Égypte aux tirs au but lors des tours précédents.

Au retour des vestiaires, les Lionceaux ont passé la vitesse supérieure. Commissaire Faye a allumé la première mèche de loin (48e), imité par Sega Fall Mbodji et Lamine Mbengue. La domination territoriale sénégalaise est devenue totale.

Le verrou tanzanien a fini par sauter à l'heure de jeu. Sur un coup franc enveloppé par Faye, le gardien Haji n'a pu que repousser le cuir dans l'axe. À l'affût, Dione a surgi pour égaliser à bout portant (1-1, 64e). Un but qui a totalement inversé le rapport de force, le Sénégal se montrant bien plus menaçant dans le dernier quart d'heure.

Mais la Tanzanie a refusé de rompre. Solidaires et disciplinés, les Serengeti Boys ont fait le dos rond tout en guettant le moindre contre face à un bloc sénégalais très haut. La tension est restée palpable jusqu'aux derniers instants.

Dans le temps additionnel, les Tanzaniens ont cru obtenir le penalty de la gagne après un contact litigieux avec Thierno Sow dans la surface. Mais après une longue révision de la VAR, l'arbitre a fait signe de jouer, envoyant définitivement les deux équipes aux tirs au but.

Déjà rodé à cet exercice après avoir éliminé le Mali et le Maroc plus tôt dans le tournoi, le Sénégal a une nouvelle fois fait preuve d'un sang-froid clinique pour s'imposer.

Ce titre vient couronner un parcours du combattant pour les poulains de Lamine Sané, qui auront su faire le dos rond dans les moments chauds de cette compétition, notamment lors de ce quart de finale d'anthologie face au Mali puis en demie contre le pays hôte. Un triomphe forgé au mental, à la discipline tactique et à la gestion des moments clés.

Si la déception est immense pour la Tanzanie, la fierté doit l'emporter. Les Serengeti Boys quittent le Maroc la tête haute, qualifiés pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA et avec la certitude qu'ils peuvent regarder les cadors du continent les yeux dans les yeux.

Mais la nuit appartenait bel et bien au Sénégal. Au bout du suspense et du drame des tirs au but, ce sont les Lionceaux de la Teranga qui brandissent la Coupe d'Afrique des Nations U-17 2026.