Angola: La PIR réaffirme sa pleine disponibilité pour garantir la sécurité publique à Moxico

4 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par LTY/TST/YD/BS

Luena — La Police d'Intervention Rapide (PIR) est de plus en plus préparée à faire face aux nouveaux défis liés à la sécurité publique, a assuré jeudi à Luena le délégué du ministère de l'Intérieur dans la province de Moxico, Dias do Nascimento.

S'exprimant à l'occasion des célébrations du 34e anniversaire de cette unité spécialisée, le responsable a indiqué que la corporation ne cesse de renforcer ses capacités de prévention et de lutte contre la criminalité grâce à la mise en œuvre de stratégies adaptées aux exigences actuelles de la société. Dias do Nascimento a souligné que les effectifs de la PIR doivent maintenir un haut niveau de préparation opérationnelle afin d'intervenir avec rapidité, fermeté et discipline face à toute situation susceptible de menacer l'ordre public et la sécurité des citoyens.

Il a également mis en avant l'importance de la prévention comme outil essentiel permettant de neutraliser, avec efficacité et proportionnalité, toute tentative de perturbation de l'ordre public. Au cours de la cérémonie, le responsable a rappelé que la mission de la PIR exige professionnalisme, respect de la légalité ainsi qu'une stricte observance des principes éthiques qui régissent les forces de défense et de sécurité.

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Pour sa part, le commandant de l'unité territoriale de la PIR à Moxico, Catarino Correia Comba, a estimé que cette commémoration constituait une occasion privilégiée de valoriser le parcours de la corporation et de rendre hommage aux agents tombés dans l'accomplissement de leur devoir. Les célébrations marquant les 34 ans de la Police d'Intervention Rapide ont été ponctuées par des démonstrations tactiques d'intervention et de dispersion de manifestations publiques, illustrant le niveau de préparation opérationnelle atteint par cette force dans la province.

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