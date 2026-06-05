Angola: L'exposition « Italie-Angola » inaugurée au Mémorial Dr António Agostinho Neto

Luanda — L'ambassade d'Italie en Angola inaugure ce jeudi à Luanda l'exposition intitulée « Italie-Angola », organisée à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques et d'amitié entre les deux pays, établies en 1976.

L'événement se tient au Mémorial Dr António Agostinho Neto et sera précédé d'un concert de l'Orchestre national d'Angola dirigé par le chef d'orchestre italien Lorenzo Turchi-Floris, pianiste et compositeur de renommée internationale, qui a déjà collaboré avec l'Orchestre Kaposoka d'Angola. En 2017, l'UNICEF lui a décerné le Bâton de la Paix, distinction symbolisant son engagement en faveur des causes humanitaires.

Les relations de coopération entre l'Angola et l'Italie reposent sur un mémorandum signé en 1977, ayant institué la Commission bilatérale, anciennement dénommée Commission mixte de coopération. Le premier instrument juridique entre les deux États, l'Accord relatif aux transports aériens, avait été signé le 10 avril 1976. L'Angola est aujourd'hui le troisième partenaire commercial de l'Italie en Afrique subsaharienne, après l'Afrique du Sud et le Nigeria.

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Depuis 1989, le Gouvernement italien considère l'Angola comme un pays prioritaire dans sa stratégie de coopération en Afrique subsaharienne. Les relations bilatérales ont connu un nouvel élan en 2023 à la faveur de la visite d'État du président angolais João Lourenço en Italie. À cette occasion, les deux pays ont conclu plusieurs accords de coopération, notamment dans les secteurs du pétrole, des transports, des finances et de la santé.