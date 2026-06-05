Burkina Faso: 3e foire « De la graine à la table » - Faire des semences paysannes un levier de la souveraineté alimentaire

Après trois jours d'expositions, de rencontres, de réseautage, de réflexions, d'échanges autour des panels, la IIIe édition de la Foire des semences paysannes, dénommée « De la graine à la table » a pris fin, le samedi 23 mai 2026, à Loumbila. La cérémonie de clôture a été marquée par l'adoption d'une feuille de route pour la promotion des systèmes semenciers paysans et la préservation des ressources phytogénétiques au Burkina Faso.

L'association Yelemani est convaincue qu'il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans souveraineté semencière. Dans le but de contribuer à garantir cette souveraineté, elle a initié la foire « De la graine à la table », qui se veut un cadre de promotion et de préservation des semences paysannes, de valorisation et de transmission des savoirs endogènes en la matière. La IIIe édition de ce rendez-vous annuel s'est tenue, du 21 au 23 mai 2026, à Loumbila, sur le thème : « Banque de semences paysannes et souveraineté alimentaire au Burkina Faso : enjeux, défis et perspectives ».

Elle a été marquée par plusieurs activités à savoir des panels et table ronde, démonstrations de pratiques de production de semences maraichères, compétitions d'arts oratoire, culinaire et de semences paysannes, des expositions de semences et de produits bio, une représentation théâtrale sur l'agroécologie. Les échanges se sont articulés autour des thématiques suivantes : « collaboration banques communautaires et la recherche », « gestion efficiente des ressources phytogénétiques au niveau national et local pour notre souveraineté alimentaire », « gestion de la banque par les communautés ».

A l'issue des 72 heures, les participants ont adopté une feuille de route visant à « renforcer les dynamiques nationales pour la promotion des systèmes semenciers paysans et la préservation des ressources phylogénétiques au Burkina Faso ». Elle est assortie de recommandations adressées à l'Etat, à l'association Yelemani, aux organisations de la société civile et aux ONG et PTF.

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Recommandations et actions prioritaires

Il s'agit, entre autres, de la nécessité de faire la promotion des résultats des chercheurs sur les variétés paysannes, partager les différentes stratégies adoptées au niveau national avec les acteurs à la base pour une meilleure appropriation, renforcer les banques communautaires de semences paysannes, développer une collaboration durable entre chercheurs et communautés, sensibiliser davantage les producteurs sur les risques liés aux nouveaux OGM et à la pollution génétique, Il a également été recommandé de promouvoir la recherche-action paysanne et les savoirs locaux, d'impliquer les agents Etatiques dans la promotion des semences paysannes, valoriser les résultats comparatifs montrant la performance des variétés paysannes, sensibiliser les écoles sur les semences paysannes et les semences en voie de disparition.

La feuille de route comporte également des actions prioritaires à court, moyen et long terme. Elles portent sur la mobilisation des acteurs, le plaidoyer sur les semences locales et l'agroécologie, les partenariats scientifiques et institutionnels, l'intégration des savoirs endogènes dans les politiques publiques, le renforcement des réseaux de producteurs et consommateurs.

Plus concrètement, il s'agit d'élaborer un bulletin sur les semences paysannes, faire la connexion entre les banques de semences paysannes et les jardins scolaires, sensibiliser les producteurs et organisations des producteurs sur les enjeux majeurs liés aux ressources phytogénétiques, assurer la visibilité des initiatives des banques communautaires, mettre en place un catalogue des semences paysannes et diffusion des résultats, sensibiliser les médias sur l'agroécologie, etc.

Poursuivre le combat

La présidente de l'association Yelemani, Blandine Sankara, s'est réjouie des résultats atteints à l'issue de la foire. Pour elle, l'évènement a permis de valoriser les semences paysannes et la biodiversité agricole, promouvoir une alimentation saine, locale et nutritive, renforcer les liens entre producteurs, consommateurs, restauratrices, jeunes et chercheurs, entre autres.

« Durant ces journées, nous avons célébré bien plus que des semences, des mets locaux ou des savoir-faire culinaires. Nous avons célébré la vie, la transmission, la mémoire de nos terroirs et la capacité de nos communautés à nourrir le présent tout en protégeant l'avenir », a-t-elle confié.

Pour Mme Sankara, la foire vient rappeler une vérité implacable. « La souveraineté alimentaire commence par la maitrise de nos semences, de nos terres, de nos savoirs et de nos habitudes alimentaires », a souligné Blandine Sankara. Elle a exhorté les acteurs à poursuivre le combat pour la souveraineté alimentaire dans les champs, les écoles les marchés, les cuisines et les communautés. « Continuons ensemble à semer la conscience, cultiver la dignité et récolter un avenir plus juste et plus sain pour nos populations », a conclu la présidente de Yelemani.