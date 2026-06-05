Burkina Faso: Coopération bilatérale - Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré échange avec une mission parlementaire serbe

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré et le ministre délégué, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré ont reçu en audience, le mercredi 3 juin 2026, une délégation de parlementaires serbes, conduite par le député Slavenko Ristic, président de la commission défense et sécurité du parlement serbe et par ailleurs, président directeur général de Tehnicki Remont Bratunac, spécialisé dans le domaine des technologies de la défense.

En visite de travail au Burkina Faso, la délégation est venue explorer les opportunités de renforcement de la coopération avec notre pays, en mettant l'accent notamment sur la coopération dans le domaine de la sécurité-défense et de la formation.

Le chef de la délégation, Slavenko Ristic, a salué la nouvelle vision en marche au Burkina Faso et exprimé les admirations des autorités serbes pour le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. « La voie du président du Faso est entendue et suscite beaucoup d'admiration dans mon pays », a-t-il lancé. Selon M. Slavenko Ristic, la Serbie a amorcé une nouvelle dynamique de coopération avec les pays africains.

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« L'Afrique, c'est le futur et nous voulons faire partie de ce futur », a-t-il affirmé. Tout en souhaitant la bienvenue à la délégation, le chef de la diplomatie burkinabè a salué cette initiative qui témoigne de l'intérêt de la Serbie pour le Burkina Faso. Il a indiqué que le Burkina Faso et la Serbie disposent d'un potentiel de coopération qui reste à être valorisé. A l'endroit de son hôte, le ministre des Affaires étrangères a expliqué que le Burkina Faso est dans une dynamique de diversification de ses partenariats, et à ce titre, notre pays a des égards particuliers envers les pays de l'Europe de l'Est.

« Nous sommes à la recherche de partenaires avec lesquels nous pouvons développer des partenariats gagnant-gagnant», a-t-il dit. Avec le député serbe, le chef de la diplomatie a décliné la nouvelle vision du Burkina Faso. Il l'a invité à plaider pour un changement de la perception infondée de certains pays d'Europe envers les pays africains. Slavenko Ristic dit avoir pris bonne note de ses remarques et s'est engagé à être le relais de la nouvelle vision du Burkina et de l'Afrique au sein des instances européennes, pour un rééquilibrage de la coopération avec le Burkina Faso et les autres pays africains.