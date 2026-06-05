La huitième édition du cérémonial militaire solennel organisée, chaque premier jeudi du mois, au Mémorial Thomas-Sankara pour rendre hommage au père de la Révolution et à ses compagnons, s'est déroulée le jeudi 4 juin 2026, à Ouagadougou, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré.

Les Burkinabè continuent de magnifier et perpétuer la mémoire du capitaine révolutionnaire Thomas Sankara. Ainsi, le jeudi 4 juin 2026 à Ouagadougou, les populations ont répondu présent au traditionnel cérémonial militaire en sa mémoire. Présidé par le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, ce rendez-vous a permis d'assister au protocole de relève de la garde militaire au Mémorial Thomas-Sankara. Cette séquence a été présentée par les éléments de la garde rouge et de la cavalerie du groupement d'escorte et d'honneur de la Gendarmerie nationale.

Puis, devant les participants dont la majorité est composée des différents services rattachés au ministère des Affaires étrangères, le ministre de tutelle, Karamoko Jean Marie Traoré, président de la huitième journée du cérémonial, a fait savoir qu'il est important de marquer une halte à chaque début de mois pour magnifier et se rappeler des hauts fait du leader de la Révolution d'aout 1983. Il a également ajouté que chaque Burkinabè ou Africain doit être un « Sankara » c'est-à-dire un « acteur de la justice sociale, de la dignité et de la lutte pour la liberté des peuples opprimés ».

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« Sankara doit être vivant dans nos pensées, nos faits et gestes, nos actes au quotidien etc. Aujourd'hui, plus que jamais, le legs de Thomas Sankara est porté avec dignité, abnégation et détermination par le capitaine-Président Ibrahim Traoré pour la construction d'un Burkina Faso nouveau, libre et souverain », a fait remarquer le patron de la diplomatie burkinabè. Et de préciser que son département jouera sa partition comme il l'a toujours fait dans le cadre de la collecte des archives et artéfacts de Thomas Sankara et de la Révolution démocratique et populaire.

Déjà, à la fin de l'hommage militaire, un lot d'archives retraçant un pan de l'histoire de Thomas Sankara a été remis au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Un acte salué par le ministre chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, qui a invité une fois de plus les diplomates à accompagner la collecte internationale des archives de la RDP. « Pour rependre les idéaux de la Révolution et la lutte pour la libération de l'Afrique en général et du Burkina Faso en particulier, Thomas Sankara voyageait beaucoup.

Ainsi, nous souhaitons que vous soyez les relais dans vos pays hôtes respectifs dans le cadre de la collecte des archives de Thomas Sankara », a indiqué le ministre Ouédraogo aux ambassadeurs présents à la cérémonie. Il a également insisté sur l'engagement de chacun pour l'initiative « Ma brique pour Sankara » qui se veut une mobilisation financière afin de poursuivre et de parachever le Mémorial Thomas-Sankara qui n'est qu'à ses débuts. Une visite guidée au Mémorial a été effectuée par les participants au cérémonial militaire mensuel.