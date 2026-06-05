Burkina Faso: Installations énergétiques au marché de 10 de Ouagadougou - Une saisie de 150 batteries solaires et 60 régulateurs non conformes

4 Juin 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Face aux nombreux cas d'incendie au sein des équipements marchands de la commune de Ouagadougou, la Direction de la police des services marchands (DPSM), en collaboration avec l'Agence de développement économique et urbain (ADEU) a initié une opération d'envergure de contrôle des installations énergétiques en panneaux solaires dans les marchés et yaars.

En effet, le mardi 2 juin 2026, un contrôle inopiné a eu lieu sur le site du marché de 10 sis dans le quartier Hamdalaye à l'arrondissement 2. Cette opération consiste à vérifier les différentes installations, le matériel utilisé conformément aux normes établies par les services techniques de l'Agence de développement économique et urbain (ADEU).

Au constat, plusieurs installations n'étaient pas conformes aux normes indiquées. C'est ainsi qu'environ 150 batteries solaires et 60 régulateurs ont été saisis. La police municipale invite les commerçants à respecter les normes prescrits afin de minimiser les risques d'incendie dans nos marchés et yaars. La police municipale, toujours plus proche de vous ! Service de l'information et de la communication de la police punicipale de Ouagadougou, N°vert: 80 00 11 03, N° WhatsApp (message uniquement): 70 00 83 41

 

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