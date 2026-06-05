Tunisie: Le Ballet de l'Opéra de Tunis à Chaillot - La force du collectif

« Tenir le temps » de Rachid Ouramdane, par les danseurs du Ballet de l'Opéra de Tunis, s'invite sur l'une des plus grandes scènes de la danse contemporaine

Du 10 au 14 juin 2026, le Ballet de l'Opéra de Tunis investira la scène de Chaillot (Théâtre national de la danse à Paris) avec « Tenir le temps », œuvre majeure du chorégraphe Rachid Ouramdane. Créée en 2015 et devenue l'une des pièces emblématiques du répertoire de Rachid Ouramdane, « Tenir le temps » connaît aujourd'hui une nouvelle vie grâce à une remontée spécialement conçue pour les seize danseurs du Ballet de l'Opéra de Tunis.

Présentée dans le cadre prestigieux de Chaillot, haut lieu de la danse contemporaine internationale, cette création offre au public parisien une expérience chorégraphique nouvelle. Au coeur de l'oeuvre se trouve la question du collectif. Comment les individus coexistent-ils dans un même espace ? Comment maintenir une dynamique commune malgré les tensions, les écarts et les fragilités ?

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À travers une écriture chorégraphique précise et fluide, Rachid Ouramdane explore les mouvements de foule, les phénomènes de synchronisation et les mécanismes subtils du vivre-ensemble. Sur scène, les corps se croisent, s'accordent, se désunissent puis se retrouvent dans un flux continu. Les répétitions, les décalages et les interactions dessinent une architecture mouvante où l'unisson côtoie le désordre.

Sans recourir à une narration explicite, la pièce construit une métaphore sensible du monde contemporain, où chacun cherche sa place au sein d'un ensemble en perpétuelle transformation.

Portée par la musique électronique pulsée de Jean-Baptiste Julien, la chorégraphie développe une énergie hypnotique qui entraîne les interprètes dans une dynamique collective fascinante. Les danseurs deviennent la matière vivante d'un paysage en mouvement, révélant à la fois la force du groupe et la singularité de chaque présence.

Avec «Tenir le temps», Rachid Ouramdane poursuit son exploration d'une danse où l'abstraction n'exclut jamais l'émotion. Les motifs géométriques, la rigueur de la composition et la fluidité des trajectoires laissent émerger une profonde humanité. La pièce interroge notre rapport au temps, à la communauté et à la fragilité des équilibres qui nous relient.

L'accueil de cette production tunisienne à Chaillot constitue un événement culturel important. À travers cette invitation, le Ballet de l'Opéra de Tunis affirme son ambition artistique dans le paysage mondial de la danse contemporaine.

Du 10 au 14 juin 2026, cinq représentations exceptionnelles qui inscrivent la danse tunisienne au coeur de l'une des scènes les plus prestigieuses d'Europe.