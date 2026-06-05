Tunisie: Expatriés

Villareal s'invite... Adem Arous, axial international de 21 ans évoluant à Kasimpasa depuis l'été 2025, ne manque pas de prétendants.

Ainsi, alors qu'en hiver déjà, Galatasaray avait coché le nom de l'ex-Stadiste, et outre l'intérêt manifesté par l'AS Monaco et le Stade Rennais début avril dernier, un autre club est entré en lice pour recruter à terme un joueur encore redevable de deux ans de contrat. Il s'agit de Villarreal, club qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine, et qui vient d'officialiser Inigo Pérez comme successeur de Marcelino en tant que coach du « Sous-marin jaune ».

La Roma mettra le grappin sur Talbi ?

La Roma ne fait plus mystère de son intérêt pour l'international Montassar Talbi. Redevable d'une année de contrat à Lorient, club qui a achevé la saison sortante au 10e rang de la hiérarchie de L1 Française, l'axial Talbi, joueur constant en dépit de blessures qui ont freiné son élan ces trois dernières années (blessure au mollet, entorse à la cheville et blessure à l'épaule), serait plus que proche de la Louve qui s'apprêterait à formuler une offre selon le site « TuttoASRoma.it ».

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Ancien taulier de Rubin Kazan, Espérance de Tunis, Benevento et Rizespor, Talbi, 28 ans et donc à la force de l'âge, pourrait découvrir le championnat italien par le biais de l'AS Roma (3e de Série A la saison sortante), si, bien entendu, l'offre correspond aux attentes des Merlus.

Yassine Ben Mahmoud passe à Brest

Yassine Ben Mahmoud, ailier droit d'Angers U19 et international U17, vient de rejoindre l'équipe fanion du Stade Brestois. Un palier de franchi pour une pépite en pleine ascension et un pari sur l'avenir pour Brest, club réputé pour sa détection de talents à fort potentiel.

Galatasaray insiste pour Louey Ben Farhat

Lié avec Karlsruher SC jusqu'à l'été 2029, l'attaquant international Louey Ben Farhat, 19 ans, constitue actuellement une cible à fort potentiel. En l'état, si, depuis quelques semaines, Galatasaray a inscrit le nom du joueur sur son listing du mercato estival, les recruteurs du club turc auraient récemment avancé leurs pions en prenant contact avec l'entourage d'un profil qui correspondrait parfaitement à leurs attentes. Aussi, Galatasaray, champion sortant de Turquie, s'empresse avec Ben Farhat car Stuttgart est toujours en lice pour rafler la mise...