Tunisie: Prix Mustapha Azzouz 2026 - L'ATB renouvelle son engagement pour la création littéraire arabe

La Cité de la Culture Chedly Klibi accueillera les festivités de la 17ème édition du Prix arabe Mustapha Azzouz de littérature jeunesse.

Prévu les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026, ce rendez-vous, dont les détails ont été dévoilés lors d'une conférence de presse ce jeudi 4 juin 2026, verra la remise de distinctions financières d'un montant global de 28 000 dinars tunisiens.

L'événement, piloté par l'Association forum de littérature de l'enfant sous la direction de Mohamed Aït Mihoub, bénéficie du soutien financier de l'Arab Tunisian Bank (ATB). Pour cette session, la compétition a enregistré plus de 135 propositions de textes. Celles-ci émanent de 17 auteurs juniors et de 130 créateurs adultes originaires de Tunisie, de l'ensemble du monde arabe, du Mali, ainsi qu'une romancière libanaise établie au Mexique.

Le concours est structuré autour de deux catégories distinctes, à savoir les adultes d'un côté et les enfants de l'autre, et englobe quatre disciplines littéraires et artistiques que sont la poésie, le chant, la nouvelle et le théâtre.

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La répartition des récompenses financières majeures s'établit avec 12 000 dinars pour la première place, 8000 dinars pour la deuxième et 5 000 dinars pour la troisième. En complément, trois distinctions spécifiques d'une valeur unitaire de 1000 dinars sont réservées aux plus jeunes participants. La proclamation des résultats et la remise des prix clôtureront l'événement le samedi 13 juin.

En marge des distinctions littéraires, la journée du vendredi 12 juin sera intégralement occupée par le Colloque arabe de littérature de l'enfant. Centré sur la thématique « Les structures narratives dans la littérature de l'enfant arabe », ce séminaire scientifique adopte une approche transversale en sollicitant l'expertise de pédagogues, de psychologues et de spécialistes du fait littéraire. Par cette initiative inédite, les coordinateurs ambitionnent de stimuler la recherche universitaire et critique autour d'un segment éditorial historiquement sous-représenté dans les travaux académiques.

Plus de vingt ans d'évolution institutionnelle

Cette initiative a débuté en 2003 sous une forme plus restreinte, initiée par la disparue Souad Affès au sein du comité culturel de l'Ariana, avec le concours initial du poète Mustapha Azzouz, dont la mémoire est aujourd'hui saluée par l'appellation du prix. Après des sessions initiales organisées durant les années 2000, le projet a pris une envergure internationale en 2010 grâce à la mise en place du partenariat avec l'ATB.

Selon le directeur général de l'institution bancaire, Riadh Hajjej, l'accompagnement de cette manifestation depuis seize ans traduit une politique de responsabilité sociale. Pour le dirigeant, l'investissement dans le champ culturel représente un levier essentiel à l'avancement global du pays, tant sur les plans économique, social que culturel.