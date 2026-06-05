Tunisie: Le tribunal de Tunis examine une demande de remise en liberté de l'homme d'affaires Maher Chaabane

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a décidé, jeudi 4 juin 2026, de mettre en délibéré la demande de remise en liberté de l'homme d'affaires Maher Chaabane, actif dans le secteur immobilier, assortie d'une caution financière. La décision sera rendue ultérieurement.

Cette étape intervient à l'issue de l'audience consacrée à l'examen du dossier de l'homme d'affaires, poursuivi dans le cadre d'une affaire de corruption et de malversations financières.

L'homme d'affaires est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont la constitution d'une entente en vue de porter atteinte aux biens et aux personnes, ainsi que l'exploitation par un fonctionnaire public de sa fonction afin d'obtenir des avantages indus pour lui-même ou pour autrui, au détriment de l'administration.

Il est également accusé de violation des réglementations en vigueur dans le cadre de ces opérations, de corruption active et passive, de falsification et d'usage de faux.

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Selon des sources judiciaires, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Tunis avait récemment rejeté une précédente demande de remise en liberté introduite en faveur de Maher Chaabane. Elle avait également décidé son renvoi devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis pour y être jugé.

L'affaire concerne plusieurs accusés, parmi lesquels l'homme d'affaires Maher Chaabane et un cadre relevant d'un ministère, tous deux placés en détention. Les autres prévenus dans ce dossier ont, quant à eux, été laissés en liberté.