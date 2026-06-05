Tunisie: La production de tomates industrielles en forte baisse dans la région de Nabeul

La production de tomates destinées à la transformation connaît un net recul dans la région de Mida, dans le gouvernorat de Nabeul.

Le taux d'activité ne dépasse pas 20 % par rapport aux niveaux habituels, a indiqué ce jeudi 4 juin 2026 Houssam Hammam, membre du bureau exécutif régional de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche - UTAP Nabeul).

Selon lui, cette baisse significative s'explique principalement par les difficultés liées au réseau et aux canaux d'irrigation destinés aux eaux agricoles, devenus vétustes et ne répondant plus aux besoins du secteur dans la région.

Les principales délégations productrices de tomates industrielles dans le gouvernorat de Nabeul sont Kélibia, Mida, Menzel Temime et Haouaria. Toutefois, les premières estimations pour la campagne actuelle font état d'une baisse de la récolte d'environ 50 %, en raison notamment des conditions climatiques défavorables et de la propagation de maladies fongiques ayant affecté les cultures.

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Intervenant sur Express Fm, Houssam Hammam a souligné que l'état des infrastructures hydrauliques constitue le principal facteur de cette dégradation. Les réseaux d'irrigation, vieillissants, ne permettent plus d'assurer une distribution efficace de l'eau agricole, pénalisant ainsi la production.

Face à cette situation, les différents acteurs du secteur agricole travaillent actuellement à la mise en oeuvre de travaux de maintenance et de réhabilitation des canaux d'irrigation. L'objectif est de renforcer la disponibilité des infrastructures hydriques et d'améliorer les conditions de production pour la prochaine campagne agricole.