Tunisie: Ali Bellagha, à la galerie Gorgi - Croiser son regard sur le monde

À travers cette exposition collective, nous vous invitons à retrouver son oeuvre, son univers singulier et sa vision profondément moderne.

Une vision libre et précurseure, portée par une sensibilité rare et une capacité unique à faire dialoguer création artistique et héritage culturel.

Venez découvrir ou redécouvrir l'univers d'Ali Bellagha. Avec Les Métiers, l'artiste avait créé bien plus qu'une galerie : un univers à part entière. Un lieu unique où l'art et l'artisanat dialoguaient librement, où patrimoine et création ne faisaient qu'un, où les objets du quotidien devenaient des oeuvres porteuses de mémoire, de poésie et d'émotion.

Précurseur et visionnaire, profondément attaché aux savoir-faire tunisiens, il portait un regard nouveau sur les objets, les matières, les gestes et les traditions. Il a su révéler leur beauté, leur richesse et leur force poétique, tout en leur donnant une dimension résolument contemporaine. Bien avant que le dialogue entre art et artisanat ne s'impose comme une évidence, il en avait fait le coeur de sa démarche artistique.

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À travers cette exposition collective, nous vous invitons à retrouver son oeuvre, son univers singulier et sa vision profondément moderne. Une vision libre et précurseure, portée par une sensibilité rare et une capacité unique à faire dialoguer création artistique et héritage culturel. Cette exposition rassemble une sélection d'oeuvres emblématiques qui témoignent de l'importance de son apport à l'histoire de l'art tunisien. Elle offre l'occasion de redécouvrir un artiste dont la pensée et le travail continuent d'inspirer par leur étonnante modernité.

Retrouver Ali Bellagha, c'est retrouver une manière de regarder le monde. C'est redécouvrir un regard capable de révéler la beauté des choses simples, de faire parler les matières et de donner une nouvelle vie aux traditions.

Le vernissage de l'exposition Les Métiers aura lieu le vendredi 5 juin. Une invitation à découvrir ou redécouvrir l'oeuvre d'un artiste majeur qui a profondément marqué l'histoire de l'art tunisien et dont la vision demeure plus actuelle que jamais.