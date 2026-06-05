Tunisie: Sport féminin dans le pays - Une rencontre au Grand Tunis pour promouvoir l'égalité et l'inclusion

Une rencontre ouverte au public se tiendra le 6 juin 2026 à l'Institut français de Tunisie, dans le cadre du programme "مربوحö", avec pour objectif de promouvoir le sport féminin comme levier d'égalité de genre, d'inclusion sociale et de professionnalisation des structures sportives et associatives dans le Grand Tunis.

Cette matinée d'échanges réunira clubs sportifs, associations, acteurs institutionnels et partenaires de la société civile autour d'une même ambition : renforcer la place des filles et des femmes dans la pratique sportive et améliorer les conditions de leur accès et de leur maintien dans les activités sportives.

Au coeur des discussions figurent plusieurs enjeux majeurs identifiés par les organisateurs, notamment les obstacles structurels et sociaux qui freinent la participation féminine au sport, tels que les contraintes de transport, la disponibilité des créneaux horaires, le coût des activités, les normes sociales encore restrictives, ainsi que les questions de sécurité.

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L'événement accordera également une attention particulière à la promotion du concept de "Safe Sport", visant à garantir un environnement sportif sûr, respectueux et protecteur, en particulier pour les mineures. Ce cadre vise à prévenir les violences, les discriminations et toutes les formes de maltraitance dans les espaces sportifs.

Au-delà du diagnostic, la rencontre se veut résolument tournée vers l'action. Elle offrira un espace de partage de bonnes pratiques et d'outils concrets pour mieux mobiliser les filles et leurs familles, renforcer la visibilité des clubs, et développer des stratégies de communication et d'inclusion adaptées aux réalités locales.

Des initiatives inspirantes seront également mises en lumière afin d'encourager les collaborations entre clubs, associations et partenaires institutionnels, dans une logique de mutualisation des efforts et de renforcement de l'impact local.

Organisée dans un format participatif et ouvert, cette rencontre ambitionne de contribuer à structurer un écosystème sportif plus inclusif et plus professionnel, capable de répondre aux défis actuels du sport féminin en Tunisie, tout en consolidant les dynamiques déjà engagées sur le terrain.