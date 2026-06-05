Tunisie: Enseignement supérieur - Des performances à généraliser

En ces moments où nos jeunes passent ou s'apprêtent à passer les examens de fin d'année scolaire et universitaire, des nouvelles positives nous sont parvenues quant aux performances des institutions universitaires du pays qui prouvent leur place en tant que fleurons du système d'enseignement supérieur en Tunisie.

En effet, la bonne nouvelle concerne le classement obtenu par l'Université de Tunis-El Manar qui entre dans le Top 1000 mondial rendu public par le Centre mondial de classement des universités (Cwur), et plus exactement au 995e rang à l'échelle mondiale sur 21.291 établissements d'enseignement supérieur, soit dans la catégorie des 4,7% des meilleures universités dans le monde.

Certains diront qu'il s'agit, comme d'habitude, de simples chiffres et statistiques comme on en voit et lit tous les jours, mais c'est également et surtout une performance scientifique et de recherche de ladite université dans le sens où ce même positionnement constitue un indicateur, selon le site officiel de l'Université, de la qualité de l'enseignement et de la production de ses chercheurs ainsi que de leur apport concret et de leur capacité à participer efficacement au développement des connaissances et à enrichir la production scientifique mondiale.

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Avouons qu'il ne s'agit pas non plus d'un classement honorifique ou de complaisance de ce temple du savoir, mais bel et bien d'une consécration obtenue dans le cadre d'une évaluation stricte et rigoureuse réalisée par l'un des indicateurs internationaux les plus précis et les plus objectifs, ce qui lui vaut d'être cité parmi les mieux reconnus à travers le monde.

C'est ainsi que parmi les critères pris en ligne de compte, on mentionne, notamment, le nombre et la qualité des publications de recherche scientifique, plus particulièrement leurs retombées palpables et pratiques dans le vécu quotidien de la communauté scientifique internationale.

Cette reconnaissance au niveau international ne peut que confirmer d'autres performances touchant à une autre branche de l'enseignement supérieur tunisien, en l'occurrence la médecine, qui représente un cursus d'excellence qui lui vaut d'avoir une réputation internationale bien large

Il est clair que le niveau de nos médecins n'a plus besoin d'être démontré dans la mesure où les meilleurs établissements hospitaliers à l'étranger s'arrachent nos praticiens, plus particulièrement dans les pays européens, surtout en France et en Allemagne.

Il n'en demeure pas moins qu'il est important de tout mettre en oeuvre en vue de généraliser ces bonnes notes aux autres sections afin d'uniformiser le niveau de cet enseignement par le haut, sachant que ce secteur bénéficie de l'intérêt présidentiel requis puisque le Chef de l'Etat multiplie les sorties pour donner les consignes nécessaires.