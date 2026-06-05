Tunisie: Pharmacies privées - Les retards de paiement de la CNAM ne sont 'plus supportables'

Le Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées a alerté sur la dégradation de la situation financière de la majorité des officines, estimant que tout nouveau retard dans le paiement des créances dues par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) serait désormais "inacceptable et insupportable".

Cette mise en garde a été formulée lors d'une séance de travail tenue mercredi entre les représentants du syndicat et les responsables de la CNAM, consacrée à l'examen des difficultés financières du secteur ainsi qu'au suivi des accords conclus auparavant sous l'égide du ministère des Affaires sociales.

Dans un communiqué publié jeudi, le syndicat a indiqué que la CNAM a réaffirmé son engagement à respecter les accords précédemment conclus, lesquels ont été honorés au cours des quatre derniers mois malgré les contraintes rencontrées. La caisse s'est également engagée à assurer les paiements relatifs aux mois de mai et juin, tout en oeuvrant à l'élaboration d'un accord clair couvrant les six prochains mois afin de garantir la stabilité des relations contractuelles avec les pharmacies privées.

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Le syndicat a souligné que la réunion a également permis d'évoquer les répercussions des retards de paiement enregistrés durant l'année 2025, notamment sur la situation fiscale déjà fragile des pharmacies. Ces retards ont engendré, selon la même source, des pénalités financières supplémentaires ainsi qu'un alourdissement des charges sociales, les caisses sociales appliquant des majorations lorsque les pharmacies tardent à s'acquitter de leurs cotisations.

Les représentants des pharmaciens ont estimé que le système fiscal actuel, marqué par ce qu'ils qualifient de « déséquilibres et d'injustice fiscale » envers les pharmacies privées, n'est plus viable et nécessite des mesures urgentes afin de garantir davantage d'équité et d'assurer la continuité du service pharmaceutique.

Le syndicat a toutefois affirmé qu'il continuerait à faire preuve de responsabilité et à soutenir toute démarche de réforme sérieuse, tout en refusant toute situation susceptible d'imposer aux pharmacies des charges qu'elles ne sont plus en mesure de supporter ou de compromettre l'accès des citoyens aux médicaments.

La séance a également porté sur l'avancement du projet de numérisation des échanges entre la CNAM et les pharmaciens. Les deux parties ont convenu de finaliser les conditions techniques nécessaires au passage aux services à distance, une mesure qui devrait permettre de réduire les erreurs administratives, simplifier les procédures, améliorer la qualité des transactions et renforcer la transparence.

Le Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées a indiqué accueillir favorablement ce projet de numérisation, tout en estimant qu'il ne répond pas encore pleinement aux attentes des pharmaciens ni aux dispositions prévues par la législation en vigueur. Le passage complet au numérique demeure, selon le communiqué, tributaire de contraintes juridiques qui ne relèvent pas du ministère des Affaires sociales.