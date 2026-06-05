Madagascar: Basketball 3X3/Coupe du Monde - Le pays défie la France pour une place en quarts

Les Ankoay 3x3 disputent ce vendredi un match couperet face à la France dans le cadre du Play-In, qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Portée par son exploit historique réalisé en 2023 contre les Bleus, par sa belle démonstration face à l'Australie et par sa victoire qui a éliminé l'Espagne, championne du monde en titre, la sélection malgache espère créer un nouvel exploit dans une affiche qui s'annonce intense et très disputée ce jour en « Play-In », selon le jargon du 3x3.

Troisième de la poule A avec deux victoires en quatre matchs, les Ankoay ont validé leur ticket pour le barrage grâce à des succès précieux face à deux géants du basketball 3x3. De son côté, la France a terminé deuxième de la poule D derrière la Lituanie avec trois victoires en quatre rencontres.

Ces retrouvailles rappellent forcément le souvenir marquant de la Coupe du monde 2023 où Madagascar avait battu la France sur le fil, 21 à 20, dans l'un des plus grands exploits du basketball malgache. Deux ans plus tard, l'enjeu est encore plus grand puisque le vainqueur de ce Play-In décrochera son billet pour les quarts de finale.

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Pour le Directeur technique national de la Fédération malgache de basketball, Solofohery Angelot Razafiarivony, cette confrontation s'annonce particulièrement difficile et engagée.

Atout

« Ce sera un match très difficile. Après la Coupe du monde de 2023 où nous avons déjà battu la France, ces retrouvailles en Play-In promettent beaucoup d'intensité. Il faut que nos joueurs jouent comme ils l'ont fait contre l'Australie et l'Espagne. Il faut se surpasser pour défendre les couleurs de la nation », a-t-il confié.

La défense et le collectif, les armes des Ankoay

Le principal atout de Madagascar reste sa capacité à défendre avec intensité et à jouer collectivement. Face à l'Australie et à l'Espagne, les Ankoay ont affiché une énorme solidarité dans les efforts défensifs, avec une pression constante sur le porteur du ballon et une grande mobilité dans les rotations.

Le coach des Ankoay 5x5, Ndranto Rakotonanahary, estime d'ailleurs que la défense sera déterminante dans cette rencontre. « Une fois que les Ankoay assurent la défense, les chances deviennent de cinquante-cinquante contre la France. Il faut jouer collectif et assurer le blocage. Il faut être agressif sans commettre de fautes inutiles », explique-t-il.

Madagascar peut également s'appuyer sur sa rapidité d'exécution et son adresse extérieure. Dans le format 3x3, où les matchs se jouent sur un rythme très élevé, les Malgaches ont démontré leur capacité à faire déjouer des équipes plus physiques grâce à leur rapidité et leur agressivité.

En face, la France possède des arguments solides avec un effectif athlétique et une grande expérience du haut niveau international. Deux joueurs seront particulièrement à surveiller côté français : Hugo Suhard et Alex Vialaret. Battus par Madagascar lors du Mondial 2023, les Français auront à coeur de prendre leur revanche dans ce match décisif. Mais les Ankoay ont déjà prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleures nations mondiales lorsqu'ils jouent avec discipline et intensité.