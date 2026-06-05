Madagascar: Antananarivo - La CUA entame une chasse aux épaves de voiture

Les opérations d'enlèvement des véhicules hors d'usage et immobilisés sur la voie publique se poursuivent dans la capitale.

Récemment, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) est intervenue à Bel'Air Ampandrana dans le cadre de ses efforts visant à améliorer la fluidité de la circulation, à renforcer la sécurité et à préserver la propreté urbaine.

Afin de faire respecter les règlements et de maintenir l'ordre dans la ville, les véhicules concernés ont été placés en fourrière. L'objectif est de supprimer les obstacles qui entravent la circulation et dégradent l'image de la capitale. La CUA prévient également que des mesures strictes seront prises à l'encontre des véhicules ou équipements installés illégalement sur la voie publique.

Actuellement, plusieurs trottoirs de la capitale sont occupés par des véhicules hors d'usage ou abandonnés, une situation qui perturbe les déplacements des usagers. « Les trottoirs ne doivent pas non plus servir de lieu de stationnement, qu'il s'agisse de véhicules garés ou d'épaves », rappelle une source auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo.

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D'après le contrôleur général de police Albert Estel Ainanirina, directeur des Transports et de la mobilité urbaine (DTMU) de la CUA, les véhicules hors d'usage retirés de la voie publique sont transférés vers les fourrières d'Anosipatrana ou d'Antsakaviro. Il précise que les propriétaires souhaitant récupérer leur véhicule doivent s'acquitter des frais de fourrière. À défaut de réclamation dans le délai fixé par la loi, la Commune urbaine d'Antananarivo peut engager une procédure de mise en vente aux enchères.

Les autorités communales appellent par ailleurs les citoyens à respecter le domaine public et à contribuer aux efforts de réorganisation et d'assainissement de la ville.