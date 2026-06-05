Madagascar: Ambatobe - La bretelle Ilafy désengorge la circulation

Une solution pour réduire les bouchons. La construction de la nouvelle bretelle routière constitue un projet d'envergure destiné à fluidifier la circulation.

Elle reliera directement la Rocade de l'Est à Ambatobe, en passant par Soamanandrariny et Ambohibe Ilafy. L'objectif est de faciliter les déplacements des usagers et de réduire les embouteillages sur les axes les plus fréquentés, selon le ministère des Travaux publics.

Les travaux comprennent notamment l'ouverture d'une nouvelle voie de sortie depuis la Rocade de l'Est ainsi que l'aménagement d'une nouvelle route vers Ambatobe. Ils prévoient également la réhabilitation et le revêtement en bitume de plusieurs routes existantes afin d'assurer une meilleure connexion entre les différentes zones concernées. Au total, près de 12 kilomètres de routes seront asphaltés dans le cadre du projet.

À l'issue des travaux, les habitants d'Ambohimahitsy, d'Ilafy, d'Ambohibe et d'Ambatobe bénéficieront d'un nouvel axe de circulation. Cette infrastructure devrait permettre de réduire les temps de trajet ainsi que les embouteillages récurrents observés à Analamahitsy et sur la route nationale menant vers la capitale.

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Soulagement

Cette initiative constitue une véritable solution aux problèmes d'embouteillage pour les usagers empruntant cet axe. « C'est un grand soulagement pour nous. Chaque jour, nous perdions beaucoup de temps dans les bouchons. Avec ce nouvel axe, les déplacements deviennent beaucoup plus simples », témoigne Nokoloina, un usager de la zone d'Ambohimahitsy.

« Nous apprécions beaucoup cette réalisation, car elle résout un véritable problème. En venant du By-pass pour rejoindre l'établissement de mon fils, nous arrivons désormais très rapidement, sans être bloqués dans les embouteillages », témoigne Lala Tiana, parent d'élève.

Selon un communiqué du ministère des Travaux publics publié hier, l'infrastructure devrait être livrée prochainement, l'entreprise en charge étant actuellement dans la phase finale du chantier. Ce projet vise à améliorer les conditions de circulation tout en contribuant au développement des localités traversées.