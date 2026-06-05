Madagascar/Sud-Soudan: Football féminin/JO 2028 - Les Barea entament leur qualification

La sélection féminine débutera contre les Sud-Soudanaises au premier tour qualificatif des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Le match aller aura lieu samedi et le match retour le 9 juin.

Les Barea Ladies tenteront d'aller le plus loin possible. La Fédération malgache de football (FMF) n'a dévoilé que mercredi, jour du départ de la délégation, la liste des vingt-deux joueuses retenues qui feront le déplacement au Soudan du Sud. La sélection féminine disputera le premier tour qualificatif aux XXXIVes Jeux olympiques de Los Angeles 2028 demain. À l'issue du tirage au sort effectué le 29 avril au Caire, en Égypte, Madagascar affrontera en premier le Soudan du Sud. Faute de terrain homologué, les filles joueront les matchs aller et retour en terre sud-soudanaise. Le premier match aura lieu samedi et le match retour est programmé le 9 juin.

Onze Barea de la Coupe de la Cosafa en mars sont reconduites pour l'aventure du « Road to Los Angeles 2028 ». L'effectif a été cette fois réduit à vingt-deux sélectionnées contre vingt-trois en mars et aucune expatriée n'a été sollicitée, alors que cinq avaient été convoquées à la Coupe de la Cosafa. Le groupe est à l'ossature des grands clubs du pays : cinq représentantes chacune pour l'équipe championne en titre, Disciples FC, et l'AC SabNam de Vakinankaratra. L'Ascuf Matsiatra-Ambony a pour sa part quatre représentantes et trois pour ASKAM AFA.

Cinq tours qualificatifs

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Les protégées du sélectionneur Raux Auguste ont suivi un regroupement de deux semaines au By-Pass, axé sur les aspects tactiques et le renforcement de la condition physique, après une phase initiale d'évaluation individuelle. « Nous avons consacré les derniers jours de préparation au travail tactique », confie le coach assistant, Naval Joachim Andriatiana. Ce technicien est plutôt connu comme spécialiste du football des jeunes. Il était également entraîneur du Five FC qui avait atteint le carré final de la Pro League. Son palmarès compte aussi deux titres de champion de Madagascar de football féminin remportés en 2017 et 2018.

Trente-cinq nations de la zone Afrique de la CAF disputent les phases qualificatives pour les JO 2028 en cinq tours à élimination directe. Seules les deux équipes finalistes à l'issue du tour 5 obtiendront les deux tickets pour Los Angeles. En cas de victoire, les Barea Ladies affronteront les Bafana Bafana sud-africaines dans quatre mois, toujours en matchs aller et retour, entre le 5 et le 13 octobre. Les trois derniers tours qualificatifs sont tous programmés en 2027. Le tour qualificatif 3 aura lieu entre le 23 février et le 6 mars 2027. Le quatrième tour est fixé entre le 4 et le 12 octobre. Et le cinquième et dernier tour aura lieu du 23 novembre au 4 décembre.