Afrique de l'Est: Athlétisme - Six athlètes tentent un nouveau record à Maurice

Madagascar sera représenté par six jeunes athlètes aux Championnats d'Afrique australe U18 et U20 (SACA), qui se dérouleront du 5 au 7 juin à Maurice.

Cette compétition régionale constitue une étape importante dans la préparation des Jeux des Îles de l'océan Indien 2027 aux Comores. La délégation malgache est composée de Anjaratiana Manohisoa (100 m), Bernard Rabenarivo (400 m haies) et Fabrice Ratovoarimonja (100 m) chez les U18. En U20, Anna Andrianjafy Ny Aina disputera le 400 m haies, tandis qu'Andyh Embony et Eric Justin seront alignés sur le 100 m.

Face à des nations réputées comme l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie ou le Zimbabwe, les jeunes Malgaches devront mesurer leur niveau et tenter d'améliorer leurs performances.

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Pour le directeur technique national, Tsiry Manantena Rakotomalala, cette participation vise avant tout à préparer la future génération appelée à défendre les couleurs nationales lors des JIOI 2027. « Les athlètes doivent battre leurs records personnels et, si possible, les records de Madagascar », souligne-t-il. Les meilleurs chronos réalisés à Maurice permettront également d'intégrer le premier regroupement national prévu en décembre, première étape du programme de préparation des Jeux des Îles. Plus qu'une quête de médailles, ce rendez-vous servira de véritable test pour l'avenir de l'athlétisme malgache.