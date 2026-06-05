Madagascar: Communication - Décès d'un pionnier de la publicité

Florent Solomampionona était connu comme un loup blanc dans le milieu de la communication et de la publicité.

Il a roulé sa bosse dans le milieu depuis des années. Hier, on a appris son décès avec stupeur alors que, ces derniers temps, il paraissait encore en grande forme.

Le pays perd ainsi l'un des pionniers de la communication publicitaire. Diplômé de l'École Supérieure de Publicité de Paris, il a été nommé, à son retour au pays, dans le cadre de la malgachisation des hauts cadres, directeur de la Société Malgache de la Publicité (SMP), filiale de Havas Afrique et de Snep, qui sont des groupes français de communication de l'époque, ayant dominé l'Afrique francophone.

À la fin des années 90, il a créé sa propre firme, en l'occurrence Cecom, spécialisée dans le négoce international et la formation professionnelle, notamment en direction des entreprises. Cecom est ainsi devenu un cabinet de référence en faisant bénéficier les cadres malgaches de formations de haut niveau délivrées par des experts internationaux, à l'image de Philippe Chalmin, spécialiste de renommée mondiale du marché des matières premières.

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Enseignant expérimenté, il a donné des cours à plusieurs générations d'étudiants en marketing et en vente au sein d'établissements tels qu'Aceem et l'Essva d'Antsirabe.

Florent Solomampionona était également président-fondateur des clubs Unesco au milieu des années 70. Une vie bien remplie, en somme, mais une perte pour le monde de l'entrepreneuriat.