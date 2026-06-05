Madagascar: Tennis/Coopération - La FMT trouve des partenaires à Roland-Garros

Dans le sillage de l'héritage laissé par Serge Ramiandrasoa, notamment à travers les célèbres « Satroka Penjy » portés par plusieurs invités de prestige du tournoi parisien, le président de la Fédération malagasy de tennis (FMT), Hary Manohisoa Andriantefihasina, a multiplié les rencontres afin de défendre les intérêts du tennis malgache et de développer de nouveaux partenariats lors de la première semaine du tournoi de Roland-Garros.

L'objectif était de repositionner la fédération au sein des réseaux régionaux, continentaux et mondiaux. Parmi les temps forts figure une réunion avec le cabinet du président de la Fédération française de tennis (FFT), en charge des relations internationales.

Plusieurs pistes de coopération ont émergé. La FFT s'est montrée favorable à accompagner la FMT dans la mise en oeuvre du programme « Galaxy », destiné aux enfants de moins de 10 ans. Ce soutien pourrait inclure la formation des encadreurs ainsi que la mise à disposition de matériel de mini-tennis. La possibilité de récupérer une partie des balles utilisées à Roland-Garros pour les clubs malgaches a également été évoquée.

Perspectives encourageantes

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Par ailleurs, le président de la FMT a rencontré la famille de Sarah Tiantsoa Rakotomanga, originaire d'Antsirabe (153e mondiale), laquelle a réaffirmé son attachement à Madagascar et sa volonté de contribuer au développement du tennis national.

Les échanges avec la Confédération africaine de tennis (CAT) et l'International Tennis Federation (ITF) ont ouvert d'autres perspectives prometteuses. Parmi les projets étudiés figure un appui à l'organisation de deux tournois professionnels dotés chacun de 15 000 dollars, une initiative susceptible de dynamiser le tennis de haut niveau à Madagascar.

La mission a également permis de consolider les relations avec plusieurs fédérations africaines, notamment celles du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Niger, du Kenya, du Rwanda et de l'Éthiopie. Les discussions ont porté sur une meilleure représentation de l'Afrique subsaharienne dans les programmes de développement de l'ITF, ainsi que sur la création d'un futur centre régional de développement.

Des rencontres avec les responsables des ligues de La Réunion et de Mayotte, ainsi qu'avec les fédérations des Seychelles et des Comores, ont par ailleurs renforcé les liens régionaux et confirmé la participation de Madagascar à l'organisation du tournoi de tennis des Jeux des Îles de l'océan Indien 2027 aux Comores.

« Les contacts établis ouvrent plusieurs perspectives concrètes en matière de formation, d'équipements, d'organisation de compétitions et de coopération internationale », souligne Dally Randriantefy, directrice technique nationale de la FMT. Une mission discrète, mais porteuse d'espoirs pour l'avenir du tennis malgache.