Madagascar/Maroc: Amical - Corentin Martins allègue le manque de préparation

Énorme déception. Les passionnés du ballon rond malgache n'ont pas caché leur mécontentement après la lourde défaite de 0-4 des Barea lors du match amical de la fenêtre FIFA contre les Lions de l'Atlas, mardi à Rabat, au Maroc.

La sélection malgache avait subi sans réaction quasi durant tout le temps réglementaire, sans possession ni attaque et inefficace en défense, sans aucune qualité de jeu. La réaction d'après-match du coach Corentin Martins a été très attendue, mais c'était seulement hier, le lendemain de la rencontre, que le technicien franco-portugais a apporté ses arguments sur la page Facebook de la fédération.

« Il faut se préparer de la même manière que l'adversaire. Nous étions face à une équipe classée huitième mondiale. Ils se sont préparés ensemble depuis trois semaines (...) Nous avons eu des joueurs qui ne sont pas actifs en championnat, qui viennent après un arrêt du championnat. Ils ne sont pas prêts physiquement et cela donne des résultats de match qui ne sont pas comme nous l'espérons », a argumenté Corentin Martins, principal responsable de la sélection et de la composition des joueurs pour ce match contre le Maroc.

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De plus, après l'annulation du deuxième match amical contre l'Ouganda prévu le 8 juin, le staff technique et les joueurs n'auront plus l'occasion de rectifier les failles de mardi.

« Nous avions un peu de temps d'ici septembre. Les joueurs continuent à s'entraîner et à jouer dans leur club », a-t-il conclu lors de son intervention.

Cette situation alimente également les interrogations de nombreux observateurs concernant le travail de détection mené par Corentin Martins et son staff. Trois mois après la précédente fenêtre FIFA de mars, le sélectionneur n'a intégré qu'un seul nouveau joueur binational, évoluant actuellement en cinquième division française.