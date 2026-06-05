Madagascar: Nouveauté - Ljo lance un album renouvelé avec Lion Hill

L'artiste urbain prépare un projet musical inédit avec Lion Hill, tout en poursuivant sa carrière solo et en dévoilant plusieurs nouveaux titres.

Deux figures de la musique urbaine malgache s'apprêtent à unir leurs univers. Ljo a annoncé la sortie prochaine d'un album conçu en collaboration avec Lion Hill, un projet qui promet de marquer les amateurs d'afropop et de RnB.

L'album réunira des morceaux issus des projets personnels des deux artistes. Chacun prépare en effet une production solo qui sera ensuite associée dans une oeuvre commune. Pour Ljo, cette collaboration repose avant tout sur une relation de confiance et une vision artistique partagée. « Nous sommes sur la même longueur d'onde », confie-t-il. Il décrit également Lion Hill comme « un grand ami » avec qui il est convaincu de pouvoir réaliser « quelque chose de grand ».

Au-delà de cet album, plusieurs nouvelles chansons sont également en préparation. Les fans pourront notamment retrouver l'artiste lors de la Fête de la musique, où il est attendu sur un podium le 25 juin.

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Incontournable

Musicalement, Ljo continue d'explorer un univers qui lui est propre, mêlant afropop, RnB et d'autres influences qu'il préfère garder secrètes pour l'instant. Dans son processus de création, il accorde une place particulière à la qualité des textes. « Nous nous adressons à un public adulte capable de comprendre et d'apprécier les paroles », explique-t-il.

Aujourd'hui considéré comme l'une des figures incontournables de la scène urbaine malgache, Ljo a construit son parcours progressivement. Il débute dans le rap en 2007 avant de participer à un concours de chant en 2017. Sa notoriété prend véritablement son envol à partir de 2019, puis son nom s'impose à Antananarivo dès 2021.

Auteur-compositeur-interprète, il séduit un large public grâce à un style moderne associant afrobeat, afropop, dancehall et shatta. Des titres comme Vady, Sarotro, Ino tianao ou encore Tsy nofy lui ont permis de s'imposer auprès de toute une génération. Cette popularité lui vaut également de devenir, aux côtés de l'influenceuse Valisoa Regarde le Monde, ambassadeur officiel d'Airtel Madagascar.

Avec ce nouvel album partagé avec Lion Hill, Ljo ouvre ainsi une nouvelle étape de sa carrière, portée par l'ambition de proposer un projet à la fois original et fédérateur.