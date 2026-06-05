Afrique: Masters de pétanque - Yves et Zigle remportent la première étape

L'équipe africaine frappe fort d'entrée.

La formation internationale «Les Étoiles du Sud» constituée par les stars malgaches, Yves Sedrick Rakotoarisoa et Jean François Daniel Rakotondrainibe, alias Zigle, renforcés par le Sénégalais N'Diaye Fara et le Béninois Marcel Gbetable décroche la victoire de la première étape de la 27e édition du Masters de pétanque à Romans-sur-Isère. Sous la pluie, la bande à Yves, finaliste de la précédente édition, s'est imposée en finale par fanny, 13-0, l'équipe de Zigle hier après-midi. L'équipe des étoiles du Sud a pris ainsi sa revanche car la formation de Zigle l'a battue sur le même score hier dans la matinée lors de la deuxième partie de poule.

La triplette du champion du monde en titre de tirs de précision, Zigle, avait défait en demi-finale par 13-3 par l'équipe de Doerr. En phase de poules, Yves, Zigle, Fara et Marcel avaient écarté, mercredi, par 13-10 la formation de Dylan Rocher lors de la première partie avant d'être laminés par Zigler et consorts. La sélection africaine avait dû disputer le match de barrage et avait dominé 13-7 l'équipe tenante du titre de Mickaël Bonetto.

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Huit équipes disputent les sept étapes du Masters de pétanque 2026. Les quatre mieux classées en cumul de points se qualifieront pour le Final Four prévu les 6 et 7 septembre. La deuxième et prochaine étape aura lieu les 24 et 25 juin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.