Madagascar: Festival Savika - Le Coliseum retrouve son état initial

Quelques jours après la première édition du Festival Savika, les organisateurs affirment que le Coliseum a été remis dans son état initial et préparent déjà la prochaine édition.

Le débat aura été de courte durée. Alors que plusieurs interrogations ont émergé sur les réseaux sociaux après la tenue du premier Festival Savika dimanche dernier, les organisateurs affirment que le Coliseum d'Antsonjombe a désormais retrouvé son état initial.

Portée par un important engouement populaire, cette première édition du Festival Savika a rencontré un succès notable. L'événement a rassemblé un large public venu assister à cette célébration mettant à l'honneur une pratique emblématique de la culture malgache. Cependant, après les festivités, de nombreuses réactions se sont concentrées sur l'état du site et sur les travaux nécessaires pour remettre les lieux en ordre.

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Face à ces préoccupations, les organisateurs indiquent avoir entrepris les opérations de remise en état. Les travaux ont débuté ce mercredi et se sont achevés hier, selon Nandrianina Razafimanantsoa, président de l'association Imady Miray eto Antananarivo et organisateur de l'événement. « Tout est revenu à la normale, toutes les zones concernées ont été remises en état », a-t-il déclaré, affirmant que les aménagements réalisés pour le festival ont été entièrement remis en état.

L'organisation souligne également que toutes les démarches administratives requises avaient été effectuées avant la tenue de l'événement. Les autorisations nécessaires avaient notamment été obtenues auprès de la Préfecture, de la Commune ainsi que des responsables du Coliseum.

Forts du succès de cette première expérience, les organisateurs regardent désormais vers l'avenir. La préparation de la deuxième édition est déjà en cours. Prévue pour l'année prochaine, elle devra capitaliser sur l'engouement suscité par ce premier rendez-vous tout en poursuivant la valorisation de la culture et des traditions malgaches.

Avec un site désormais rétabli et des perspectives déjà tournées vers l'avenir, le Festival Savika semble avoir franchi avec succès la première étape de son implantation dans le paysage culturel de la capitale.